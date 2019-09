Bad Düben

Teuer wurde eine Dachrinnenreparatur für eine 67 Jahre alte Frau in Bad Düben. Wie die Polizei berichtete, klingelte am Donnerstagnachmittag ein Mann an der Haustür der Frau. Er bot ihr an, die defekte Dachrinne für 145 Euro zu reparieren. Den Preis fand die Frau in Ordnung und so ließ sie den Mann und seine zwei Mitarbeiter werkeln.

1200 statt 145 Euro

Nach etwa 30 Minuten war die Arbeit erledigt – die drei Bauarbeiter verlangten nun jedoch 1200 Euro. Es wäre mehr als geplant zu tun gewesen, so ihre Begründung. Wie die Polizei weiter berichtete, fühlte sich die Rentnerin überrumpelt und zahlte schließlich 600 Euro, die sie im Haus hatte. Doch erst als sie mit der Polizei drohte, hätten die Unbekannten von ihrer Geldforderung ganz abgelassen und seien mit einem weißen Transporter davongefahren. Die Hauseigentümerin erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Von lvz