Biber-Streit in Bad Düben: Stadt will „Imbissstand“ für Nager beseitigen

Bad Düben

Das Katz und Mausspiel zwischen dem Biber und der Stadt Bad Düben geht weiter. Seit über einer Woche rückt inzwischen täglich die Gräfenhainichener Firma Alba Zschornewitz an und trägt den Biberdamm nahe der Schleifbachbrücke in der Gustav-Adolf-Straße jedes Mal bis zu 30 Zentimeter ab. Dazu diente eine kleine Markierung an einem Baum am Ufer. Am Wochenende war der Baum samt Markierung jedoch plötzlich verschwunden. Wieso weiß niemand. Die Folge war, dass die Überschwemmung rings um den Damm deutlich abgelaufen war und kurzzeitig für Entspannung sorgte. Doch mittlerweile hat der Biber einen neuen Damm aus Gestrüpp und Baumresten gebaut.

„Imbiss“ für Biber soll wegfallen

„Die Firma Alba kontrolliert weiter täglich und senkt den Biberdamm bis zu einem erträglichen Maß herab. Wir haben auch Kontakt zur Agrargenossenschaft aufgenommen und abgesprochen, den auf dem angrenzenden Feld stehenden Rest Mais wegzunehmen. Der wird untergepflügt und danach hoffen wir, dass die bis heute attraktive Fraßstelle für den Biber wegfällt. Es war einfach ein leckerer Imbissstand für das Tier. Mal sehen, was danach passiert“, hofft Susan Wetzel aus der Stadtverwaltung Bad Düben auf weitere Entspannung.

Anzeige

Mittlerweile gab es auch mehrere Telefongespräche zwischen der Kurstadt und dem Landratsamt. „Wir haben uns mit Herrn Damer von der Unteren Naturschutzbehörde geeinigt, dass wir aufgrund der Niederschläge den Wasserstand jetzt bis zu einem halben Meter weiter absenken dürfen. Das primäre Ziel ist es, dass der Terrainkurweg wieder nutzbar wird. Allerdings soll in weiter Ferne auch darüber nachgedacht werden, die Wegführung des Terrainkurweges zu verändern“, so Wetzel.

Streit währt schon lange

Seit Wochen sorgt der Biber nahe der Bad Dübener Schleifbachbrücke für Ärger. Sein Dammbauwerk hatte eine riesige Überschwemmung zur Folge. Die Konsequenzen mussten bis heute der am Schleifbach angrenzende Kleingartenverein Heideblick und die Stadt tragen, weil das Wasser in die Gartenanlage eindrang und zudem auch noch einen öffentlichen Wanderweg überschwemmte. Auch zahlreiche Bäume standen und stehen nach wie vor unter Wasser. Gartenbauexperten rechnen mit einem Absterben der Bäume im Frühjahr.

Eingreifen durfte die Stadt lange nicht. Das untersagte die Untere Naturschutzbehörde. Erst seit vergangener Woche darf die Stadt die Biberburg täglich etwas absenken. Ob das die Lösung der Geschichte ist, bleibt abzuwarten. Denn der Biber hat seine Burg täglich im Blick und baut nachts munter das wieder auf, was tagsüber weggenommen wird.

Von Steffen Brost