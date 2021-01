Biber nagt sich durch Grundstück in Schnaditz

Schnaditz

Seit 40 Jahren lebt Rainer Sterna mit seiner Familie in der Lindenallee nahe des Schlosses im Bad Dübener Ortsteil Schnaditz – bisher immer im Einklang mit der Natur. Doch seit einigen Wochen ist der Biber auf dem Vormarsch, und der macht auch nicht vor den Grundstücksgrenzen Halt.

Biber nagt Bäume an

„An unser Grundstück grenzt der Schlossgraben. Ich habe den Biber hier schon einige Male beobachtet. Der kam erst in den letzten Jahren verstärkt hierher.“ Das sei auch nicht das Problem, schildert Rainer Sterna. „Erst seitdem er in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Haus die Bäume angenagt und zuletzt auch auf unserem Grundstück beispielsweise den Haselnussbaum angenagt hat, ist das nicht mehr so schön“, erklärt er.

Anzeige

In den vergangenen Wochen traute sich der Biber auch auf das Grundstück der Familie Sterna und nagte diesen Haselnussbaum an. Quelle: Steffen Brost

Und der Biber scheint hier ganze Arbeit zu leisten. Hinter dem Schlossgraben, auf einer kleinen Insel, stehen zahlreiche Eichen mit Biberverbiss. Auch im nahen Umfeld sieht man viele Nagespuren des Tieres.

Schnaditzer pocht auf Verkehrssicherungspflicht der Stadt

Sterna pocht auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Bad Düben, die alle Bäume regelmäßig in Augenschein nehmen muss, um ein unkontrolliertes Umkippen zu vermeiden. „Ich habe bereits mit Frau Wetzel vom Rathaus und der Biberverantwortlichen Frau Meißner gesprochen. Beide wollen sich das in den nächsten Tagen mal genauer anschauen. Ich hoffe, dass wir hier geeignete Maßnahmen ergreifen können, damit nicht erst größerer Schaden entsteht“, so Sterna.

Erst vor ein paar Wochen sorgte der Biber am Bad Dübener Schleifbach für großflächige Überschwemmungen. Dort hatte er den Bach nahe der Schleifbachbrücke angestaut, und das Gewässer trat über seine Ufer. Der Bach überschwemmte einen Weg, eine Gartenanlage und ein Feldstück. Erst nach wochenlangem Hin und Her mit der Naturschutzbehörde konnte man das Problem lösen und den Biberdamm verkleinern.

Von Steffen Brost