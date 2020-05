Bibliotheken in Eilenburg, Bad Düben und Doberschütz öffnen wieder

Bad Düben/Eilenburg/Doberschütz

Vor über einer Woche kam die Meldung etwas verfrüht und musste dann zurückgezogen werden. Nun ist es offiziell. Die Bibliotheken und Museen dürfen wieder öffnen. Weiterhin geschlossen ist das Landschaftsmuseum Dübener Heide wegen Sanierungsarbeiten. Bis auf weiteres nicht öffnen können die Touristinformationen in beiden Städten.

Bad Dübener Bibliothek ist wieder offen

Bereits seit gestern können in der Bad Dübener Awo-Bibliothek wieder Medien ausgeliehen werden. Unter besonderen Schutzmaßnahmen: Getrennte Ein- und Ausgänge sowie Abstandsmarkierungen, um die 1,5 Meter Regel zu garantieren, getrennte Rückgabe und Entleihung an der Servicetheke, Desinfektionsspender am Eingang. Das Betreten ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und ohne Begleitperson erlaubt. „Wir bitten um Verständnis , dass wir nur fünf Personen gleichzeitig einlassen können. Ein Mindestaufenthalt von 15 Minuten ist einzuhalten und es dürfen nur 10 Medien auf einmal entliehen werden“, so Leiterin Angela Pietsch. Alle Bücher, die vor der Schließung entliehen wurden, sind bis 29. Mai verlängert. Nutzer können Ausleihwünsche auch per Telefon (034243 713520) oder E-Mail (bibo@awo-nordsachsen.de) stellen und dann abholen. Für Nutzer im Stadtgebiet Bad Düben kann ein Bringedienst (maximal 5 Medien) vereinbart werden.

Mo 10 bis 16 Uhr, Di 14 bis 19 Uhr, Mi geschlossen, Do 14 bis 19 Uhr, Fr 10 bis 14 Uhr, jeden letzten Samstag im Monat 9 bis 12 Uhr.

Eilenburger Bibliothek und Museum öffnen an vier Tagen in der Woche

Ab heute öffnen Museum und Bibliothek im Eilenburger Roten Hirsch wieder, wenn auch nur verkürzt. Die Zeiten werden vorerst auf vier Tage in der Woche beschränkt. Es darf nur eine begrenzte Anzahl Besucher die Einrichtungen gleichzeitig betreten.

Di u. Do: 10 bis 16 Uhr, Mi u. Fr: 10 bis 14 Uhr.

Bibliothek Doberschütz : Bitte vorher anmelden

Geöffnet hat auch wieder die Bibliothek in Doberschütz. Auch hier gilt: Nur mit Mund-Nasen-Schutz.

Di: 13-18 Uhr, Do: 9-12 Uhr. Um telefonische Anmeldung (03424/54021) wird gebeten.

Von Kathrin Kabelitz