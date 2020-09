Authausen

Jedes Jahr am ersten September-Wochenende sind in der Steinerkeide Authausen die Biker los. Bevor es ans Feiern, Freunde treffen und Fachsimpeln geht, brechen die Bikerfreunde zur gemeinsamen Ausfahrt rund um die Bad Dübener Region auf und das nicht etwa zum Ärger der Ortsansässigen, sondern zu deren Freude.

Zur Galerie Lange Zeit war sie unsicher, doch am Wochenende konnten sie nun stattfinden: Am Wochenende fand in der Steinerkeide in Authausen die 25. Summer-Leaves-Party statt.

Wichtiges Event in der Gemeinde

Das ist auch anno 2020 so. Auf Gehwegen und an Straßenrändern stehen die Schaulustigen bereit, um den knatternden Konvoi mit den verschiedensten Choppern, Tourern und Oldtimern zu bewundern. Das Bikertreffen ist nicht allein ein Partywochenende für Kuttenträger und Lederfans, sondern hat sich in dem viertel Jahrhundert zum wichtigen Event in der Gemeinde entwickelt. Man kommt gut miteinander zurecht, Gäste wie Biker genießen die besondere Stimmung.

Entscheidung im Juli: „Wie versuchen es“

In diesem Jahr war alles anders und lange war nicht klar, ob die Jubiläumsparty überhaupt über die Bühne gehen kann. „Anfang Juli stand für uns fest, wir werden es versuchen, warten aber ab, wie sich die Situation entwickelt. Die gute Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Landratsamt und die gelungene Kommunikation mit dem Gesundheitsamt haben beigetragen, dass wir heute alle gemeinsam hier sein können“, erzählt Ronny Schneider, der Präsident der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998 e.V.. Road Captain Phillip Krug fügt hinzu: „Das Hygienekonzept zu entwickeln ist kein Problem. Hier bekamen wir Hilfe von einem befreundeten Club aus Leipzig. Es ist die Umsetzung, die entscheidend ist. Wir haben die wenigen Treffen besucht, die stattgefunden haben und uns dort umgesehen, wie Auflagen umgesetzt werden können.“

Corona zwingt zu Vorsichtsmaßnahmen

Auf dem Festplatz ist das am Wochenende gut gelungen. Laufwege ausweisen, Desinfektionsmittel bereitstellen oder auch Plexiglasscheiben anbringen, sowie mehr Ausschankmöglichkeiten, um Traubenbildung zu vermeiden, sind Beispiele, die der Club umsetzen musste. „Natürlich ist das mit Mehrkosten verbunden, aber für unsere Gäste haben wir das in Kauf genommen“, erklären beide übereinstimmend.

Mickey aus Chemnitz gewinnt Preis für besten Umbau

Unterdessen heizt auf dem Festplatz Biker und Moderator Udo die Spielstimmung an. Vor der Bühne stehen die ersten Motorräder bereit, um die Preise für besten den Umbau und schönsten Sound zu gewinnen. Mittels Lautstärkemesser wird festgestellt, wo die Klatscher des Publikums am Lautesten sind. Letztlich siegt beim besten Umbau knapp eine Intruder VS 1400. Mickey aus Chemnitz fährt seit 5 Jahren das ungewöhnliche Gefährt mit Ratten, Toten- und Puppenkopf und mehr.

Authausener Männer singen ein Ständchen

Die 25. Party ruft zudem viele Gratulanten auf den Plan. Deutsche Angehörige der russischen Nachtwölfe gratulieren ebenso wie der Männergesangsverein Concordia Authausen. Auch die Anwohner der Steinerkeide übergaben ein tolles Erinnerungsbike an die 25. Party.

Ausfahrten meist innerhalb des Landes

Für die Motorradfahrer ist Saison etwas ruhiger vorübergegangen. „Wir konnten leider unsere große geplante Tour nach Irland, Frankreich und auf die Krim nicht durchführen und sind in unserer Region geblieben“, erklären die Männer. Ziele unter anderem waren das Zittauer Gebirge, der Harz und die Mecklenburger Seenplatte. Kürzlich konnte dann wenigstens noch Monaco umgesetzt werden. Aber auch die Teilnahme an der Motorrad-Demo in Leipzig ließen sich die Biker nicht nehmen und blicken nun zuversichtlich auf die kommende Saison.

Von Anke Herold