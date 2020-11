Bilanz in Dübener Heide: Mit Leader-Mitteln über 18 Millionen Euro investiert

Bad Düben

Das Regionalmanagement Dübener Heide informiert in einer Bilanz-Broschüre über die zu Ende gehende Förderperiode Leader in der Dübener Heide in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auf 16 Seiten gibt es neben einem Einblick in die Arbeit der zwei Lokalen Aktionsgruppen, die den Leader-Prozess von 2014 bis 2020 steuerten, Beschreibungen zu Projekten, die in den vergangenen Jahren mit finanzieller Unterstützung aus dem EU-Förderprogramm entstanden sind, teilte das Regionalmanagement in Bad Düben am Montag mit.

Die Bilanz-Broschüre über die zu Ende gehende Förderperiode LEADER in der Dübener Heide gibt auf 16 Seiten einen Einblick und stellt Projekte vor. Quelle: privat

Von Hotel bis Dreiseitenhof

Demnach suchte eine Antragstellerin für sich und ihre junge Familie ein Objekt, mit dem sich die Liebe zum Reitsport und der Wunsch, näher bei der Familie und der Heimatregion sein zu können, verbinden ließen. Fündig wurde sie bei einem Dreiseitenhof in Audenhain (Landkreis Nordsachsen), der aufgrund des jahrelangen Leerstands einen erheblichen Sanierungsstau aufwies. Mit Unterstützung von Leader konnte das Wohnhaus behutsam saniert werden.

Auch in Authausen steckt die EU drin: Mit Hilfe von Leader-Mitteln und Eigenleistungen des Männergesangsvereins Concordia Authausen 1886 wurden in der Steinekreide ein barrierefreier Zugang geschaffen, eine behindertengerechte Toilette errichtet, neue Sitzmöglichkeiten aufgestellt sowie das Dach und der Boden der Freilichtbühne und des Imbissstands saniert.

Die Stadt Kemberg hat wiederum mit Hilfe von Leader-Mitteln das Ärztehaus saniert. Ein wichtiger Bestandteil war die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den Praxisräumlichkeiten im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss. Dieser wurde durch den Anbau eines Aufzugs im Hofbereich erzielt. In diesem Zuge wurde das Gebäude auch energetisch saniert.

Das eigene Hotel

Außerdem verwirklichte sich in Altjeßnitz Familie Schröter den Traum vom eigenen Hotel „Träumen zwischen Bäumen“. Der Name hält was er verspricht, so das Regionalmanagement. Bis zu vier Gäste können in einem Baumhaus auf Stelzen in Form eines Kokons übernachten, dem ersten in der Dübener Heide.

Plätze entstanden, Wege saniert

Das sind nur drei von vielen Projekten, die in der Dübener Heide mit Hilfe des Leader-Programms realisiert wurden. Des Weiteren ging es in der Förderperiode um die dörfliche Infrastruktur: Von der Gestaltung von Plätzen und Treffpunkten mit hohem Aufenthaltswert, der Sanierung innerörtlicher Wege, der Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum bis hin zur künstlerischen Gestaltung von Kirchenfenstern. Dazu wurden 65 kommunale und kirchliche Vorhaben zur Förderung ausgewählt und bewilligt. Im Bereich Wohnprogramm für Menschen, die in der Dübener Heide dauerhaft leben möchten, haben 60 Menschen alte Gebäude zum Wiederbewohnen belebt.

Über 180 Vorhaben umgesetzt

Insgesamt wurden in der aktuellen Förderphase mit Leader Investitionen im Umfang von 18,1 Millionen Euro umgesetzt. Von den 180 bislang in die Förderung geführten Projekte stammen 61 Prozent aus dem privaten Bereich, wurden demnach von Vereinen, Privatpersonen und Unternehmen in der Region und für die Region realisiert.

Die Bilanz-Broschüre ist kostenfrei beim Regionalmanagement erhältlich und steht als Download im Internet unter www.leader-duebener-heide.de/downloads/ bereit.

