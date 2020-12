Bisher 4907 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Keine Entspannung vorm Fest: Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen steigt weiter rapide an. Binnen eines Tages – von Dienstag zu Mittwoch – wurden 177 neue Fälle gezählt. Seit März wurde das Virus damit bei insgesamt 4907 Einwohnern nachgewiesen.

Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv sind – waren am Mittwoch 1856 Personen im Landkreis verzeichnet. Auch das ist eine neue Höchstzahl. Regional ist weiterhin Oschatz Schwerpunkt bei den Corona-Infektionen, die Zahlen sind aber auch anderswo im Kreis hoch.

Bisher wurden in Nordsachsen 65 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gezählt. In einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne befinden sich 2921 Einwohner. In Nordsachsen leben etwa 197 000 Menschen.

Regionaler Überblick

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 363, Quarantäne aktuell: 644, Todesfälle: 7

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 272, Quarantäne aktuell: 520, Todesfälle: 14

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 596, Quarantäne aktuell: 924, Todesfälle: 30

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 322, Quarantäne aktuell: 561, Todesfälle: 10

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 93, Quarantäne aktuell: 135, Todesfälle: 3

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 84, Quarantäne aktuell: 137, Todesfälle: 1

126 Corona-Fälle waren regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ