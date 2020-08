Blasorchester der Bundespolizei spielt in Bad Düben auf

Bad Düben

So langsam geht in Sachen Kultur wieder mehr. Das freut auch Werner Wartenburger, Vorsitzender des Vereins Museumsdorf Dübener Heide. „Wir haben jetzt vom Landratsamt die Genehmigung für das beliebte traditionelle Konzert mit dem Blasorchester der Bundespolizei am Sonntag, dem 23. August, bekommen.“ Allerdings müssten, um dem Corona-Virus keine Chance zu geben, dabei besondere Regeln an der Obermühle eingehalten werden.

Mühlencafé öffnet nur für Konzertbesucher

So verweist der Verein darauf, dass das sonntägliche Mühlencafé an diesem Tag um 13 Uhr und damit eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet. Doch das Mühlengelände dürfe an diesem Tag nur von Konzert-Besuchern betreten werden, die sich auf einer Kontaktverfolgungs-Liste eintragen und die sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Zudem, so informierte Werner Wartenburger, werde am Tor zum Mühlenhof ein Eintritt in Höhe von 3,50 Euro kassiert, der der Vereinsarbeit zugute kommt.

Im Gelände finden die Besucher dann Stühle und Cafétische vor, die weitläufig und mit einem Mindestabstand von drei Metern zum Orchester aufgebaut werden. „Wir hoffen, dass wir auf diese Weise unseren Gästen ein ungetrübtes Kulturereignis bieten können“, so Werner Wartenburger.

Weitere Konzerte sind geplant

Der Verein, so informierte er auf Nachfrage, habe die Corona-Zeit vergleichsweise gut überstanden – auch, „weil wir kaum Fixkosten haben“. Bereits ab Mai hätten wieder erste Arbeitseinsätze stattgefunden. Am 21. Juni konnte mit dem Alphornkonzert im Rahmen der Sommertöne die Konzertsaison beginnen. Seitdem öffnet das Mühlencafé sonntags wieder.

Im Verein freut man sich nicht nur auf das Orchester der Bundespolizei, sondern auch auf die nächsten Kurkonzerte. So wird am Sonntag, dem 30. August, irische Musik mit den Red Chickens erklingen, eine Woche später spielen die Original Saaletaler auf.

Der Verein hat aber auch schon für den Tag des Denkmals am Sonntag, dem 13. September, die Vorbereitungen begonnen. Dann soll es zum Mühlenbesuch Livemusik mit Heimspiel Bad Düben geben. Schon am Tag zuvor werden die „Schauwerkstätten in Aktion“ zu erleben sein. Das Wochenende drauf hofft der Verein dann noch auf das Postkutschentreffen, bevor am 20. September letztmalig zum Mühlen-Café eingeladen wird. Ob der Verein Ende November zum Adventsglühen einladen kann, bleibt abzuwarten. „Doch wir haben das schon noch im Blick“, versichert der Vereinschef.

