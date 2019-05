Bad Düben

Gute Nachrichten für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co.: Der Verein Museumsdorf Dübener Heide legt in Bad Düben auf 300 Quadratmetern Fläche Blühwiesen für mehr Artenvielfalt an. Gemeinsam mit dem „Netzwerk Blühende Landschaft“ wandelt der Verein einen Teil der öffentlichen kommunalen Flächen hinter den neuen Schauwerkstätten der Obermühle dieses Jahr in ein Insektenparadies um. So wurden bereits ein- und mehrjährige Blühmischungen ausgesät.

Projekt BienenBlütenReich

Die Aussaat der Blühflächen in Bad Düben fand im Rahmen des Projekts BienenBlütenReich statt. Damit Insekten künftig wieder mehr Nahrung und Lebensraum finden, startete das Netzwerk Blühende Landschaft 2016 gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und regionalen Initiativen diese Aktion. In dem Projekt werden allein in diesem Jahr deutschlandweit mehr als zwei Millionen Quadratmeter beispielgebende insektenfreundliche Blühflächen angelegt. Das Netzwerk berät dabei die Projektpartner bei der Saatgutauswahl, der Anlage und der Pflege der Blühflächen. Zudem werden die Projektpartner bei der Öffentlichkeitsarbeit begleitet und beispielsweise durch Beschilderung und Infomaterial unterstützt. Die Kosten für Saatgut und Beschilderung der Projektflächen werden durch Blühpatenschaften finanziert.

www.bienenblütenreich.de

