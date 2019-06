Bad Düben

Zwischen Eingangstür und Fenster schmückt jetzt ein Wandgemälde mit einem Böttcher-Motiv das Haus des Bad Dübeners Stadtchronisten Lutz Fritzsche. „Wir haben im Mai unser Haus neu streichen lassen“, erzählt der Stadtchronist. Mittels Airbrush-Technik brachte dann der Laußiger Künstler Andreas Wunderlich ein Motiv auf, das einen Böttchermeister bei seiner Arbeit zeigt. Im Hintergrund sind das historische Rathaus sowie ein Teil der Altstädter Straße zu sehen. Auch die Burg ist stilisiert am Horizont auszumachen. „Wir dachten, wir reichen den Entwurf bei der Stadt ein und gut ist“, sagt der Hausbesitzer. Doch, wie seine Frau Sylvia hinzufügt, kam es im Bauausschuss zu einer ausschweifenden Diskussion, „die wir nicht nachvollziehen konnten“. Letztlich begrüßte die Mehrheit der Stadträte die Initiative und versprach sich eine Verschönerung der Altstadt.

Bild begeistert die Bad Dübener

Das Bild begeistert nun. „Nicht nur Fußgänger bleiben stehen, sogar Autofahrer stoppen gelegentlich, und bestaunen den Blickfang, der auch ein Stück Historie in Hinblick auf das Böttcherhandwerk verrät. Böttcher, auch Fassbinder, Tonnenmacher oder Küfer genannt, stellen hölzerne Bier- und Weinfässer sowie Badezuber, Holzeimer und ähnliche Gefäße her. Nach dem Stadtbrand, der 1710 wütete, wurde das jetzige Gebäude 1712 errichtet. Und, wie Lutz Fritzsche weiß, lebten etwa 200 Jahre lang Böttcher in dem Haus der heutigen Baderstraße 18. Der letzte Böttcher war Herbert Altmann. 1989 kaufte Familie Fritzsche das Gebäude, was nun 30 Jahre her ist.

Von Heike Nyari