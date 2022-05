Brand im Wald bei Bad Düben

Bad Düben

Für viele Kameraden in Nordsachsen verlief der Feierabend am Montag anders als geplant. Kurz nach 15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee von der Leipziger Leitstelle zu einem Waldbrand in das Revier Kirchenforst, nördlich der Kurstadt gerufen. Von weitem war zum Zeitpunkt der Alarmierung eine dicke Rauchsäule über dem Naturpark zu erkennen. „Die Rauchentwicklung enorm. Vor Ort fanden wir am Ausflugsziel Gesundbrunnen einen ausgedehnten Waldbodenbrand vor.

Erste Flammen dehnten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Richtung erster Baumwipfel aus. Deshalb forderten wir sofort weitere Löschkräfte der Wehren aus Authausen, Kossa/Durchwehna, Löbnitz, Pressel, Tornau, Gräfenhainichen und Schmerzbach an und begannen die Einsatzstelle zu ordnen und starteten mit den Löscharbeiten Letztlich brannte eine Fläche von einem halben Hektar Waldboden“, berichtete Einsatzleiter Tobias Volkmann von der FFw Bad Düben.

Einsatz mit Motorsägen

Um das Feuer aus mehreren Richtungen einzukesseln, mussten die Kameraden parallel zu den bereits laufenden Löscharbeiten mit Motorsägen einige Zuwegungen freischneiden, um mit dem Löschwasser an die brennenden Stellen zu gelangen.

Es kamen über zehn Rohre zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Die Tanklöschfahrzeuge fuhren im Pendelverkehr Löschwasser aus dem Bad Dübener Ortsteil Hammermühle an die etwa zwei Kilometer entfernte Einsatzstelle. „Wir hatten 80 Kameraden mit 24 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Ursache kann man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung ausgehen, da der Ausgangspunkt des Feuers nicht unmittelbar am Wegesrand war. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach knapp fünf Stunden konnten alle Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Ich möchte mich bei allen Kräften für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit am Einsatzort bedanken“, so Volkmann weiter.

Schaden hält sich in Grenzen

Revierförster Andreas Schirmer sah sich am Dienstagvormittag den Schaden genauer an. „Der Schaden hält sich trotz der Größe in Grenzen. Gebrannt haben trockene Kiefernbereiche und Waldboden. Dem ersten Anschein nach sieht es nicht nach einem großen Schaden aus. Zudem haben die Feuerwehren sehr schnell reagiert und Schlimmeres verhindert“, lobte Schirmer.

Brunnen für künftige Einsätze

In Auswertung dieses Brandes hat der Revierförster bereits signalisiert, das jetzt Gespräche mit der Feuerwehr folgen werden, um im Bereich des Gesundbrunnens einen Brunnen zu bohren, damit im Falle künftiger Waldbrände dort Löschwasser zur Verfügung steht und nicht ein mühevoller Pendelverkehr zu anderen Wasserstellen eingerichtet werden muss. „Für solche Maßnahmen gibt es aktuell gute Fördermöglichkeiten, die wir jetzt genauer untersuchen und dann angehen“, plant Schirmer für den Sommer.

Von Steffen Brost