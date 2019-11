Immer mehr Menschen reisen mit dem Rad in den Urlaub. Ein Fakt, der auch in der Dübener Heide eine große Rolle spielt. Doch wo gibt es Verleih-Stationen, was können und müssen die Beherbungs-Unternehmen und Kommunen vor Ort tun? Am Mittwoch gibt es dazu in der Kurstadt einen Workshop.