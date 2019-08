Bad Düben

Ein Alarm riss am Montag kurz vor Mitternacht in Bad Düben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Schlaf. Die Rettungsleitstelle Leipzig alarmierte alle drei Bad Dübener Stadtteilwehren zu einem Gebäudebrand in der Schmiedeberger Straße. Wie Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann informierte, waren bereits auf der Anfahrt zum Brandort intensiver Brandgeruch und sichtbarer Flammenschein wahrzunehmen.

Zu einem Gebäudebrand in der Schmiedeberger Straße musste die Feuerwehr am späten Montagabend ausrücken. In einem Nebengebäude war ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

„Nachdem wir an der Einsatzstelle eingetroffen waren, fanden wir ein in Vollbrand stehendes Nebengebäude vor. Der Brand hatte sich bereits durch den Dachstuhl nach außen gefressen. Leider verletzte sich einer der Bewohner schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden“, berichtete Volkmann.

Sieben Einsatzfahrzeuge und 29 Kameraden vor Ort

Um ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, wurden im Verlauf der Rettungsaktion zwei Löschfahrzeuge nachalarmiert. Sie wurden durch die Feuerwehren aus Görschlitz und Tornau gestellt. „Insgesamt waren wir mit sieben Einsatzfahrzeugen und 29 Kameraden vor Ort. Außerdem waren Polizei und Rettungsdienst eingebunden“, so der Feuerwehrsprecher.

Wohnhaus bleibt fast unbeschadet

Zum Löschen des Brandes kamen zahlreiche Löschrohre sowie die Drehleiter zum Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen konnte das angrenzende Wohnhaus fast unbeschadet gehalten werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, begann die aufwendige Restablöschung. Dafür mussten Teile der Zwischendecke sowie das Dach geöffnet werden. Abschließend kontrollierten die Kameraden bis gegen 3.40 Uhr das Gebäude mittels Wärmebildkamera.

Schon Montagnachmittag großer Feuerwehreinsatz

Erst Montagnachmittag stand zwischen Tiefensee und Löbnitz der Wald in Flammen. Feuerwehren aus Löbnitz, Spröda, Tiefensee, Bad Düben, Authausen und Delitzsch waren im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Von Steffen Brost