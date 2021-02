Brand in ehemaligem Einkaufsmarkt in Laußig

Laußig

In einem ehemaligen Einkaufsmarkt in Laußig hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Mehrere Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz.

Zahlreiche Schaulustige sind vor Ort

Über den Pieper werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Laußig und Bad Düben kurz vor 19 Uhr zu einem Brand in das ehemalige und seit Jahren leerstehende Einkaufszentrum in Laußig gerufen. Binnen weniger Minuten sind Dutzende Einsatzfahrzeuge am Brandort. Später werden offenbar auch noch Kräfte aus Kossa und Pressel nachalarmiert.

Zur Galerie Die Feuerwehren aus Laußig und Bad Düben mussten am Mittwochabend zu einem Brand in dem leerstehenden Einkaufszentrum Laußig ausrücken.

Am Heidecenter beobachtenzu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Schaulustige die Szenerie. Aus der Dachkonstruktion dringt dicker Qualm. Während ein Teil der Feuerwehrleute den Brandort mit Lichttechnik ausleuchtet, sind andere Kameraden mit einer ersten Lageerkundung beschäftigt. Schnell finden sie heraus, dass die Flammen und der Rauch aus der ehemaligen Ausgabestelle der Delitzscher Tafel kommt. Mit schwerem Gerät öffnen die Männer die Eingangstür und können unter schwerem Atemschutz den Löschangriff beginnen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute können die Flammen noch in ihrer Entstehungsphase gelöscht werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach ersten Erkenntnissen brannte es in der Zwischendecke. Wie das Feuer entstand, ist derzeit noch völlig unklar. Da die ehemaligen Verkaufsräume leer waren, wird auch in Richtung Brandstiftung ermittelt. Auch wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, konnte bislang nicht gesagt werden.

Von Steffen Brost