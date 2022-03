Bad Düben

Unbekannte haben Dienstagabend in Bad Düben einen geparkten Opel Corsa in Brand gesetzt, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Das Feuer in der Steinstraße wurde gegen 22 Uhr entdeckt. Ein Anwohner konnte das Auto mit einem Feuerlöscher frühzeitig löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von lvz