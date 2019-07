Bad Düben

Einer der größten Chöre Großbritanniens, der Bristol Choral Society Chor, gastierte am Freitagabend in der Bad Dübener Stadtkirche Sankt Nikolai. Eigens für zwei Konzerte, in Bad Düben und Leipzig, kamen die Sängerinnen und Sänger nach Deutschland. Im Rahmen des 10. Musikfestivals der Dübener Heide gab es ein gut einstündiges Benefizkonzert. Rund 160 Zuhörer verfolgten das Konzert live in der Stadtkirche.

„Habe nicht locker gelassen“

Begeistert war auch Hans Kohlmetz, der es schaffte, den Chor zum Musikfest in die Region zu holen. „Bisher hat der Chor immer in Bad Schmiedeberg gesungen. Deswegen habe ich nicht locker gelassen und alles versucht, das er auch mal nach Bad Düben kommt. Diesmal mit Erfolg“, freute sich Kohlmetz, der das alljährliche Musikfest mit organisiert.

„Das war ein Ohrenschmaus“

Normalerweise hat der Chor eine Größe von 130 Sängern. In Bad Düben traten 13 Männer und 47 Frauen auf. Der von Hilary Campbell geleitete Chor sang Werke von Vaughan Williams, Gerald Finzi und Aaron Copland. An der Orgel spielte Benedict Lewis-Smith, als Solistin sang Lucy de Butts.

Der Chor wurde bereits 1889 gegründet und veranstaltet jährlich vier große Konzerte in der Colsten Hal und der Bristol Cathedral mit professionellen Orchestern und Solisten. „Es war ein Ohrenschmaus, diese Sangesformation zu hören. Da hat es sich gelohnt extra aus Leipzig nach Bad Düben zu kommen“, war Edeltraud Heinicke nach dem Konzert begeistert.

Von Steffen Brost