Britische Studenten beim Arbeitseinsatz in der Dübener Heide

Dübener Heide

Die vier spannenden Wochen sind schon wieder vorbei:Sieben Studenten aus Schottland, England und Wales im Alter von 19 bis 29 Jahren hatten sich an abwechslungsreichen Projekten und verschiedenen Arbeitseinsätzen in der Dübener Heide beteiligt. Möglich wurde das Ganze durch das EU-Bildungsprogramm Erasmus+. Ein britischer Bildungsträger schrieb die Stellen landesweit an Hochschulen und Universitäten aus, bei denen insbesondere Studenten aus den Bereichen Landschaftspflege und Forst sowie Natur- und Umweltschutz die Wochen in Deutschland als Auslandspraktikum abrechnen können. Als regionale Partner agierten der Verein Dübener Heide und der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen.

Waldwiesen gepflegt und Heidekrautflächen gekusselt

„Die Studenten haben Waldwiesen gepflegt, Heidekrautflächen gekusselt und den Bad Dübener Gesundbrunnen auf Vordermann gebracht“, erzählt Siegfried Törl vom Verein „Bildungshaus Heideland“. Und wie Vereinskollege Hans-Joachim Krug hinzufügt, wurde im Museumsdorf auf dem Gelände der Dübener Obermühle eine Steinmauer als Unterschlupfmöglichkeit für Kleingetier errichtet. Ein weiterer Arbeitseinsatz führte die Briten auf eine Streuobstwiese bei Eilenburg und auf einen naturnahen Spielplatz nach Mölbitz. Bei einem Bad Dübener Korbmacher durften sich die Gäste im Körbe flechten üben, aufgelesene Äpfel und Birnen wurden zur Mosterei gebracht und die letzte Aufgabe bestand darin, Bänke für den Rastplatz Teufelsstein bei Schköna zu bauen (großes Foto). In der Freizeit erfreuten Ausflüge und kulturelle Aktivitäten.

Anzeige

Teilnehmer gesucht

Das Programm der Europäischen Union funktioniert natürlich auch anders herum. Wie von Hans-Joachim Krug zu erfahren ist, gibt es zurzeit zahlreiche Angebote für Praktika in Rumänien, Zypern, Island und in der Slowakei. Neben den oben genannten Berufen, sind dabei auch junge Männer und Frauen aus pädagogischen Berufen und der Gastronomie angesprochen. Interessenten können sich bei Hans-Joachim Krug für eine Teilnahme melden (Telefon: 0162 32 78 110). Der Mindestaufenthalt beträgt zwei Wochen und entsprechend der jeweiligen beruflichen Ausbildung finden in den Ländern die praxisnahen Tätigkeiten statt. Natürlich kommen Freizeitbeschäftigung nicht zu kurz. Reise, Aufenthalt, Unterkunft und Verpflegung werden von der EU finanziert.

Weitere LVZ+ Artikel

www.auslandspraktika-hvhs.de.

Von Heike Nyari