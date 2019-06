Bad Düben

Lange Gesichter bei den kleinen und großen Spaziergängern im Bad Dübener Kurpark. Denn der beliebte Froschbrunnen unterhalb des Kurhauses sprudelt derzeit nicht. Der Grund sind dringend notwendige Reparaturarbeiten an den Klinkersteinen. „Wir haben den Froschbrunnen in diesem Jahr nicht vergessen anzustellen. Aktuell arbeiten wir an der Behebung der schadhaften Stellen am Mauerwerk. Durch Wassereintritt in den vergangenen Jahren wurden Teile der verbauten Klinkersteine spröde. Diese sind im Winter abgeplatzt. Und das muss erst repariert werden, ehe der Wasserhahn wieder aufgedreht werden kann“, erklärte Bad Dübens Bauamtsleiter Thomas Brandt.

Der Froschbrunnen 2018: Da sprudelte er noch und man konnte das Ambiente unterhalb des Kurhauses genießen. Quelle: Steffen Brost

Dübener Firma bekommt den Zuschlag

Aufgrund des erst im April beschlossenen Haushaltes der Stadt Bad Düben konnte die Verwaltung erst danach die notwendigen Bauarbeiten ausschreiben und vergeben. Das ist mittlerweile erfolgt. Den Zuschlag hat eine Bad Dübener Firma bekommen. „Aktuell wird nach den passenden Klinkersteinen gesucht, damit die Ausbesserungsarbeiten beginnen können. Wir stehen mit dem Unternehmen in engem Kontakt und drängeln, dass das so schnell wie möglich in den nächsten Wochen geschieht. Alles andere, wie die Pumpentechnik, ist in Ordnung und kann sofort in Betrieb genommen werden, damit sich die Besucher unseres Kurparkes wieder an dem denkmalgeschützten Brunnen erfreuen können“, so Brandt weiter.

1999 wurde der Brunnen im Zuge der Wiedereröffnung des sanierten Kurhauses zum 99. Deutschen Wandertag in Betrieb genommen. Der damalige Pächter Günter Tempelhof ließ die vier wasserspeienden Frösche an den Brunnen bauen und organisierte 2000 und 2001 die ersten beiden Brunnenfeste rund ums Kurhaus.

Auch der Marktbrunnen ist trocken

Bereits den zweiten Sommer in Folge ist der Marktbrunnen trocken. Die Planungen für die Reparaturarbeiten sind aber weit fortgeschritten. Der Bad Dübener Steinmetzbetrieb Freitag soll die Silvester 2017/18 durch einen Böller beschädigte Auffangschale reparieren.

Ein Teil der Auffangschale am Marktbrunnen in Bad Düben fehlt. Quelle: Steffen Brost

„Das gestaltet sich nicht einfach, weil der vorhandene Rest am Brunnen aus Sandstein ist und sich daran nur schwer neues Sandsteinmaterial ansetzen lässt. Der Betrieb prüft, ob es sich trotzdem machen lässt oder eine komplette Schale gebaut werden muss. Auch diese Arbeiten sollen in den Sommerwochen erfolgen“, sagte Brandt.

Von Steffen Brost