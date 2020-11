Bürgerkreis-Vorstoß: Bad Düben soll mehr erblühen

Bad Düben

Mit diesem Antrag zu Ersatzpflanzungen sowie Gestaltung und Nutzung von Straßenbegleitgrün und Grünflächen hat der Bad Dübener Bürgerkreis offenbar einen wunden Punkt getroffen. „Baumscheiben/Pflanznischen von nicht mehr vorhandenen Bäumen im innerstädtischen Bereich werden mit neuen Bäumen bepflanzt, wenn dem nicht eine mittelfristige Umgestaltung des Bereiches entgegensteht. Die notwendigen Pflanzungen müssen bis 2022 abgeschlossen sein und danach bei Bedarf stetig erfolgen“, heißt es in dem Papier, über das jetzt der Stadtrat entscheiden sollte. „Dies sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist aber untergegangen“, räumte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ein.

Es sei vermehrt zu beobachten, dass nach Pflanzungen Bäume, die nicht angewachsen sind, nicht ersetzt werden, so Fraktions-Chef Markus Aé. Beispiele gäbe es in der Torgauer Straße, Bitterfelder Straße und Höhe Bushaltestelle am Gustav-Adolf-Ring. „Jahrelang leer verbleibende Baumscheiben/Pflanznischen geben kein attraktives Straßenbild ab. Ein innerstädtischer Baumbestand belebt das Stadtbild und erhöht die Lebensqualität der Menschen.“ Der Antrag zielt zudem auf das Straßenbegleitgrün ab. Die Bepflanzung, so der Bürgerkreis, sei in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. Es sollte dort wieder mehr Blühwiesen, Sträucher und mehrjährig blühende Pflanzen geben. „Eine bunte Kurstadt braucht auch farbige Vielfalt und nicht nur gemähte Rasenflächen.“ Ein konkretes Projekt schwebt dem BK schon vor – die Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns südlich des Kreisverkehrs B 2/B 107 bis zum Alaunwerksweg. Dort existiere eine nicht komplette Baumreihe und ein zehn Meter breiter Grünstreifen, der gemäht wird.

Nicht nur was für Schmetterlinge, sondern auch Menschen

Der Stadtrat konnte den Intentionen durchaus folgen, denkt aber auch darüber hinaus. Wildwuchs allein könne es nicht sein, gab Michael Noack ( CDU) zu bedenken: „Wenn, dann sollte dies ordentlich erfolgen, schließlich wollen sich nicht nur die Schmetterlinge, sondern auch Menschen daran erfreuen.“ Die aktuelle Debatte zur Klimaanpassung Kurstadt 2030 sollte genutzt werden, um Möglichkeiten der Fassaden- und Dachbegrünung zu diskutieren, regte Werner Wartenburger ( SPD) an. Andreas Flad ( Die Linke) geht indes noch weiter: „Wir sollten ein Begrünungskonzept für die gesamte Stadt erstellen.“

Von Kathrin Kabelitz