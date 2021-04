Bad Düben

Der Stadtrat in Bad Düben berät am Donnerstagabend über einen Beschlussantrag des Bürgerkreises. Dieser sieht eine Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße 2 vor. Konkret geht es um die Fußgängerquerung in Höhe der Bockwindmühle. In diesem Bereich fordert die Stadtratsfraktion das Rathaus auf, die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Stundenkilometer sowie die Errichtung von Leitplanken gegenüber der zuständigen Straßenverkehrsbehörden einzuholen.

Viele Fußgänger und Radfahrer

„Die Bundesstraße 2 wird an dieser Stelle täglich von vielen Fußgängern und Radfahrern gekreuzt, überwiegend von vielen Kindern, um von der Hammermühle in die Stadt zu gelangen, aber auch von Nutzern des Geh- und Radweges entlang der Nordtangente“, sagt Markus Aé, der Fraktionsvorsitzende des Bürgerkreises. Aktuell sei die Geschwindigkeit dort auf 70 Stundenkilometer beschränkt. „Aufgrund des Kurvenbereiches erweist sich diese Geschwindigkeitsbeschränkung noch als zu hoch. Einerseits für die Fahrzeuge, aber auch für alle die Straße überquerenden Verkehrsteilnehmer“, so Aé weiter.

Unfall auf der B 2 im Februar

Hintergrund des Antrages ist ein Verkehrsunfall, der sich am 13. Februar in diesem Bereich ereignete. Ein Lastkraftwagenfahrer war auf dem Weg in Richtung Wittenberg. Er kam ohne witterungsbedingte Einschränkungen in Höhe der Bockwindmühle von der Fahrbahn ab, überfuhr das 70er-Schild und kam schließlich auf dem Geh- und Radweg zum Stehen. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Unfalles niemand auf dem Rad- und Fußweg unterwegs.

Straßenbehörden zuständig

Sollten die Stadträte dem Beschluss zustimmen, muss die Stadt mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt Kontakt aufnehmen. Denn für die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Bundesstraßen und außerorts ist nicht die Gemeinde zuständig, sondern die Straßenverkehrsbehörden. Diese können gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) aus Gründen der Sicherheit und Ordnung Beschränkungen anordnen. Ihnen steht zudem ein Ermessensspielraum zu, da auf Grund der örtlichen Verhältnisse die Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in der StVO genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt.

Von Steffen Brost