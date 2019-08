Bad Düben

Alle Jahre wieder kommt die Polizei an die Bad Dübener Obermühle. In Form seines Bundespolizeiorchesters aus Berlin. Zwei Stunden spielten die 16 Musiker der Blasmusikformation bekannte Melodien aus der Welt der Blasmusik. „Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, hier an dieser Stätte einmal im Jahr die Musikinstrumente auszupacken.

Bekannte Melodien

Diesmal haben wir bekannte Blasmusik wie die Bier-Polka, den Egerländer Musikantenmarsch, Den Jäger aus Kurpfalz und viele andere Titel mitgebracht“, erzählte der Leiter Jan Fromm. 2012 begann die musikalische Tradition an der Obermühle. Damals knüpfte der ehemalige Bundespolizist und heutige stellvertretende Vorsitzende des Vereins Museumsdorf Dübener Heide, Klaus Morgenstern, den Kontakt zu seiner musikalischen Polizeitruppe. Und das hat angehalten. „Unsere Polizeiorchester spielen eigentlich schon seit 1993 regelmäßig in der Stadt zu den verschiedensten Anlässen. Ob beim Tag der offenen Tür, Naturparkfest oder Veranstaltungen an der Burg oder im Heide Spa. Unsere musikalischen Beamten sind eigentlich schon Stammgäste in der Stadt.

Benefizkonzerte haben Tradition

Und ein bis zwei Mal pro Jahr gibt es Benefizkonzerte für gute Zwecke. So wurde schon Geld für das neue Natursportbad oder die Feuerwehr eingespielt“, zählte Polizeisprecher Michael Marx auf. Die Bad Dübener lieben die Blasmusik. Auch diesmal reichten die Stühle aus der Obermühle nicht ganz aus. So groß war der Ansturm. „Wir freuen uns sehr, das wir mit solchen Sachen immer wieder den Nerv unserer Bad Dübener und Gäste treffen. In zwei Wochen gibt es dann auch noch ein Kurkonzert mit den Original Saaletaler Musikanten. Und im September feiert unser Verein seinen 20. Geburtstag“, kündigte Klaus Morgenstern an.

Von Steffen Brost