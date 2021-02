Bundesstraße 183 bei Bad Düben: Traktor kippt samt Anhängern um

Bad Düben

Glück im Unglück hatte am Mittwochvormittag ein junger Fahrer, der mit einem Traktor samt zweier Anhänger voller Mist auf der B 183 aus Richtung Görschlitz kommend in Richtung Bad Düben fuhr. Laut ersten Angaben musste das Gespann in Höhe der Aral-Tankstelle im Gewerbegebiet Süd-Ost wegen vor ihm fahrender Fahrzeuge abbremsen.

Zur Galerie Ein Traktor mit zwei Anhängern kippte am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 183 um.

Dabei gerieten der Traktor und die Anhänger aus bislang ungeklärten Gründen etwas nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Feuchtigkeit des Schnees in den Randbereichen der Fahrbahn gab das Erdreich nach und das gesamte Gespann kippte um.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer konnte jedoch unverletzt aus dem Führerhaus des Traktors geborgen werden. Erstem Anschein nach kam er mit dem Schrecken davon. An Traktor und den Anhängern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben, Polizei und weitere Rettungskräfte waren ebenfalls am Unfallort. Die Bundesstraße war für kurze Zeit voll gesperrt.

Von Steffen Brost