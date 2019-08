Bad Düben

Prominenten Besuch gab es diese Woche auf dem Bad Dübener Marktplatz. Im Rahmen des Wahlkampfes für den sächsischen Landtag trafen sich Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenburg (die Linke) und Petra Pau, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei sowie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, in der Kurstadt.

Pau kennt Bad Düben

„Ich kenne Bad Düben. Ich hatte einst in Droyßig studiert und eines unserer späteren Seminartreffen führte uns hierher. Jetzt bin ich wieder hier und bin begeistert, wie sich die Stadt entwickelt hat“, erklärte Pau. Allerdings wolle man auch die Menschen erreichen, damit sie zur Wahl gehen. „Wir haben großes Interesse, dass die Bad Dübener dann ihre Kreuze auch bei uns setzen“, hofft sie.

Auch Luise Neuhaus-Wartenberg ist mitten in den Vorbereitungen für die Landtagswahl Anfang September. „Ich war involviert, als die Bad Dübener Bürgermeisterin um die Fördermittel für das neue Natursportbad kämpfte. Ansonsten kenne ich die Kurstadt unter anderem auch davon, dass einst mein Opa hier zur Kur war“, so Neuhaus-Wartenberg.

Kurzbesuch bei der Bürgermeisterin

Für Sachsens Landtagsabgeordnete der Linkspartei soll der Besuch in Bad Düben auch bei der Bevölkerung etwas hinterlassen. „Ich will die Probleme der Bürgerinnen und Bürger kennen. Nur dann kann man diese anpacken“, sagte Neuhaus-Wartenberg. Nach einem kurzen Besuch bei Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hatte Petra Pau noch eine besondere Überraschung mitgebracht.

„Gottlose Typen“ bietet überraschende Geschichten

Sie las einige Episoden aus ihrem Buch „Gottlose Type“. In 16 Jahren Mitgliedschaft im Parlament hat Petra Pau viel erlebt, das sie in verschiedenen Anekdoten in ihrem Buch erzählt. Eher heitere, wenn sie auf dem Weg zu einem Fototermin beinah im Gefängnis landet, oder die verbannte Clara Zetkin in den Reichstag holt. Eher ernste, wenn sie das Inkrafttreten von Hartz IV oder die Gefühle bei einem Besuch in der Kölner Keupstraße nach dem NSU-Desaster schildert. Hinzu kommen überraschende Geschichten, etwa über ihren Sieg beim großen Bibel-Test im ZDF oder über seltsame Freundschaften.

Von Steffen Brost