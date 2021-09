Oschatz

Seit Monaten ist Denis Korn im Wahlkampf. Der 44-Jährige, der für die Grünen Direktkandidat im Landkreis ist, hat mit dem Fahrrad jeden Ort, jedes noch so kleine Dörfchen in Nordsachsen angesteuert. Er legt Kilometer um Kilometer von Haustür zu Haustür zurück.

Doch Denis Korn wirkt alles andere als müde. Wer den Oschatzer trifft, begegnet einem Menschen, der begeistert ist und begeistern will. Egal ob es um Windkraft, Wirtschaft oder gesellschaftlichen Zusammenhalt geht: „Mir ist es wichtig, den Menschen zuzuhören und nach Lösungen zu suchen“, sagt Korn. Und Lösungen gebe es, auch für schwere Aufgaben. „Man muss nur wollen“, ist er überzeugt.

Musikhaus Korn gegründet

Dass er einmal zum Direktkandidaten der nordsächsischen Bündnisgrünen wird, mag viele überrascht haben. Sein Werdegang zeigt aber, dass Denis Korn neue Wege nicht scheut und Stärken offensiv einsetzt. Korn, der mit seiner Familie im Oschatzer Ortsteil Lonnewitz lebt, stammt aus einer Handwerkerfamilie. Seit Generationen sind die Korns Dachdecker und auch der 44-Jährige lernte das Handwerk und machte sogar seinen Meister. Nebenbei baute er sein Hobby zum zweiten Standbein aus: Er organisierte Kulturveranstaltungen, später vertrieb er das nötige Equipment für DJs und daraus entstand das Musikhaus Korn, für das heute in fünf Filialen über 50 Mitarbeiter arbeiten. Schaltzentrale ist immer noch der Dreiseithof der Familie mit drei Kindern (10, 14 und 19 Jahre) im Oschatzer Ortsteil Lonnewitz.

Ein Unternehmer als Grünen-Kandidat

„Als ich im September voriges Jahr gemeinsam mit meiner Frau entschieden habe, für die Bundestagswahl zu kandidieren, war klar, dass ich mich ganz darauf konzentrieren möchte“, blickt er zurück. Also mussten Aufgaben in der Firma neu verteilt werden, um dem Chef den Rücken freizuhalten. „Das funktioniert. Wir sind gut aufgestellt und ein starkes Team“, ist er froh. In den vergangenen Monaten musste sich der 44-Jährige durchaus fragen lassen, warum er als Unternehmer für die Grünen kandidiert. „Gerade als Unternehmer“, sagt Denis Korn dann. Wie die Politik mit Unternehmern umgeht, stört ihn gewaltig. „Große Konzerne werden bevorteilt. Die zahlen keine Steuern und schleppen die Gewinne weg. Wer zahlt, ist der Mittelstand“, hat er ausgemacht. Hier brauche es endlich mehr Gerechtigkeit. Und nicht nur dort: Korn will eine Förderpolitik, die schneller reagiert, Bürgergesellschaften, die den Betrieb von Windkraftanlagen selbst organisieren und dann auch den Ertrag vor Ort einsetzen können oder einfachen Zugang für private Haushalte zu Solarstrom.

Eine Chance für den Kreis

Dass er nun als Direktkandidat antritt, hat durchaus mit der Unzufriedenheit der vergangenen Jahre zu tun. „Es müssen wieder Menschen nach Berlin, die in ihrem Leben auch gearbeitet haben und verstehen, was ihre Entscheidungen für die Einwohner vor Ort bedeuten“, sagt er nachdrücklich. „Meine Kandidatur ist die Chance, dass wir einen Vertreter in Berlin haben, der tatsächlich aus dem Kreis ist und die Probleme hier kennt.“

Von Jana Brechlin