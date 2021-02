Bundestagswahl: Nordsachsens Linke-Vorstand will Parteilosen als Direktkandidaten

Nordsachsen

Geht es nach dem Kreisvorstand der Linken, dann soll der parteilose Philipp Rubach, Jahrgang 1996 und Gründer der Initiative „Aufbruch Ost“, für die Partei als Direktkandidat im Wahlkreis Nordsachsen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Kreisvorstand habe sich einstimmig „für eine kleine Sensation“ entschieden, erklärte Kreischefin Luise Neuhaus-Wartenberg. Der Vorstand werde Rubach der Kreiswahlversammlung am 28. März als Kandidaten vorschlagen „und damit wärmstens ans Herz legen“. Die Bundestagswahl findet im Herbst statt. Die Nordsachsen können dabei mit ihrer Erststimme auch einen Direktkandidaten ins Parlament schicken. Rubach würde unter anderem gegen Christiane Schenderlein (CDU), René Bochmann (AfD), Rüdiger Kleinke (SPD) und Denis Korn (Grüne) antreten.

Philipp Rubach soll Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Nordsachsen werden. Quelle: Die Linke

In Weimar geboren

„Philipp Rubach ist ein Kind des Ostens“, erklärte Luise Neuhaus-Wartenberg. „Und sein Einsatz für selbigen ist und bleibt unermüdlich. Er hat sich entschieden hierzubleiben. Aus Gründen. 1996 in Weimar geboren, in einem nicht-akademischen Elternhaus im ländlichen Raum bei Dresden groß geworden und jetzt in Leipzig auch groß geblieben. Einer, der nie wirklich wegging, oder nur für kurz, nämlich ein halbes Jahr nach Griechenland und der als Lehramts-Student der Sonderpädagogik – Kernfach Geschichte – unmittelbar vor seinem Staatsexamen im Frühjahr steht.“ Während seines Studiums war Rubach in Oschatz an einer Schule im Praktikum. „Nicht ohne Grund. Denn Lehrer braucht das Land“, so Luise Neuhaus-Wartenberg.

Blick auf den Osten

Es sei vor allem sein Blick auf den Osten, besonders auf den ländlichen Raum. „Klar, schnörkellos, absolut vertraut. Es ist ein Blick, den der Bundestag sehr gut vertragen könnte. Ein Blick, der Debatten anstößt, aber sie auch führt: über die Treuhand, über Ausverkauf, über unterschiedliche Löhne und Gehälter, über mickrige Renten, über Infrastruktur im ländlichen Raum, über Verlustängste und Anerkennung, über einen sensiblen Umgang mit ostdeutschen Erfahrungen ...“ Zugleich gehe es ihm jedoch auch um einen Gestaltungsanspruch für Gegenwart und Zukunft.

Initiative „Aufbruch Ost“

Rubach gründete die Initiative „Aufbruch Ost“ 2018 mit anderen jungen ost-, aber auch westsozialisierten Menschen. Die Initiative unterstützt beispielsweise ostdeutsche Arbeitskämpfe im ländlichen Raum in Sachsen, wie zuletzt bei Haribo in Wilkau-Haßlau.

