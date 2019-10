Bunte Drachen flattern in Tiefensee

Tiefensee.

Der Himmel über Tiefensee war bunt am Nachmittag des Feiertages. „Wir sind total begeistert von den vielen Gästen, die aus allen Himmelsrichtungen zu uns nach Tiefensee gekommen sein“, freute sich Ute Kranefeld, und wie Kornelia Lehmann hinzufügte, flatterten in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr über 30 Drachen am Tiefenseer Himmel. Und die beiden Damen müssen es wissen, denn sie bildeten die Jury, die in mehreren Kategorien Bewertungen vornahm. Wie es sich für ein schönes Drachenfest gehört, gab es neben Sonne und ein paar Wölkchen eine ordentliche Mütze volle Wind. Trotzdem war es gar nicht so einfach, so ein Fluggerät ordentlich nach oben zu bringen. Einige Teile stürzten immer wieder gnadenlos zu Boden, andere Piloten hatten schnell den Dreh heraus, so dass sich ihre Drachen sehr hoch oder auch sehr lange in der Luft hielten. Hingucker des Tages war auf alle Fälle eine große fliegende blaue Riesenkrake.

Marke Eigenbau kam besonders gut an

Wie immer legten die Juroren besonderes Augenmerk auf die Marke Eigenbau, und davon gab es in diesem Jahr sechs Stück, zum Beispiel von Mika aus Delitzsch, dessen Flugobjekt prima fliegen konnte. Emily aus Bad Düben erhielt den ersten Preis für Schönheit eines selbstgebauten Drachens. Am höchsten von allen flogen die Drachen von Cedric, Janik und Philipp aus Delitzsch, die sich ebenfalls über Preise freuen konnten. Auf alle Fälle hatten Kinder, Eltern und Großeltern ihren Spaß an dem windigen Spektakel, das sich auch allerhand Zaungäste nicht entgehen ließen. Ringsherum gab es Dank der Freiwilligen Feuerwehr und Kuchenbackenden Damen reichlich Speis und Trank.

Von Heike Nyari