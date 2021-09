Bad Düben

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 12. September, lädt das Landschaftsmuseum der Dübener Heide zu einer Stippvisite ein. Unter dem Motto „Neues Leben in alten Gemäuern“ besteht dann von 13 bis 16 Uhr bei individuellen Rundgängen die Gelegenheit, sich vom jetzigen Bauzustand und den sanierten beziehungsweise restaurierten Räumen ein Bild zu machen. Neben den Räumen für die künftige Dauerausstellung können die Gäste einen Blick in die neuen Arbeitsräume werfen sowie den Burgturm besichtigen. Dort gibt es dann bereits eine aktualisierte Ausstellung zu den Geschehnissen rund um Hans Kohlhase im 16. Jahrhundert.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besucherzahl ist begrenzt

Das Landschaftsmuseum, das aus baulichen Gründen seit 2017 geschlossen ist, soll Ende des Jahres wieder öffnen. Die Stadt Bad Düben wird bis dahin auf dem gesamten Burgbergareal fast vier Millionen Euro investiert haben.

Es wird darauf verwiesen, dass wegen des begrenzten Platzes maximal 30 Personen gleichzeitig ins Museum können. Im Burgturm ist die Personenzahl sogar auf zehn begrenzt. Zudem müssen die dann geltenden Corona-Regelungen des Freistaates berücksichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Von Ilka Fischer