Bad Düben

Die Delitzscher Autorin Cathrin Moeller liest am Dienstag um 15 Uhr aus ihrem neuesten Buch. Mit ihrem ersten Werk „Wolfgang muss weg“ landete sie 2015 einen Hit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Drei weitere erfolgreiche Bücher folgten. Eines haben alle Bücher gemeinsam: Spannung und Humor. So auch in ihrem neuesten Buch, das genau zum Lesungstermin am 9. Juli im Buchhandel erscheint und den bezeichnenden Titel trägt „Kein Mord ist auch keine Lösung“. Hierin geht es um drei Frauen, die ein Problem und schließlich auch ein Ziel haben: Der Boss muss weg!

Das neueste Werk von Catrhin Moeller heißt "Kein Mord ist auch keine Lösung" Quelle: privat

Seinen Chef kann man sich nicht aussuchen

Seinen Namen, seine Gene und seinen Chef kann man sich leider nicht aussuchen…Alwine, Özlem und Silvie sind verzweifelt: Denn Sebastian Voigt, der arrogante neue Programmleiter des Hamburger Phoenix-Verlags, quält sie, wo er nur kann, und macht ihnen den Arbeitsalltag zur Hölle. Dummerweise hat er sie aber auch alle drei auf ihre Weise in der Hand. Die einzige Lösung: Mord! Doch wie bringt man seinen Boss am besten um? Profikiller findet man nicht bei Google, das steht schnell fest. Also müssen sie wohl selber Hand anlegen. Und damit fangen die Probleme erst richtig an. Schnell stecken die drei Amateur-Mörderinnen knietief im Chaos, und zu allem Überfluss ist ihnen auch noch die Polizei auf den Fersen...

Bibo und Frauenverein laden ein

Gab es in den vorherigen Büchern der Autorin immer zuerst eine Leiche, bevor es an die Lösung des Falles ging, ist es im neuesten Roman genau umgekehrt. Hier soll erst jemand beseitigt werden. Wird es zum Äußersten kommen und wie verläuft der Weg der drei Protagonistinnen? Nun - der Lösung dieser Fragen kommt man sicher näher, wenn man die sommerlich leichte Nachmittagsveranstaltung mit Cathrin Moeller besucht. Die Bibliothek Bad Düben und der Frauenverein „Elfriede Richter“ laden ein. Der Eintritt ist frei.

Von lvz