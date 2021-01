Chlorgasalarm im Bad Dübener Heide Spa

Bad Düben

Dienstagmorgen, 2.10 Uhr: In Bad Düben heulen die Sirenen. Binnen weniger Minuten rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben zum Einsatzort aus. Der befand sich nur wenige hundert Meter vom Gerätehaus entfernt. Die Brandmeldeanlage im Heide Spa hatte die Alarmierung ausgelöst. Bei einer ersten Lageerkundung wurde festgestellt, dass im technischen Bereich der Wasseraufbereitung des Heide Spa hochgiftiges Chlorgas ausgetreten war. „Das war auch der Grund, dass 30 Minuten nach der ersten Alarmierung erneut die Sirenen heulten, weil die Einsatzart von der Rettungsleitstelle gewechselt und ABC-Alarm ausgelöst wurde“, erklärte Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann.

Rund 60 Einsatzkräfte aus acht Feuerwehren des Landkreises sowie der Rettungsdienst und der Gefahrgutzug aus Delitzsch waren am Einsatz beteiligt. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Sprinkleranlagen ausgelöst

Die Brandmeldeanlage des Heide Spa hatte den Alarm am frühen Morgen ausgelöst, weil im Falle eines Chlorgasaustrittes automatisch die Sprinkleranlagen in dem jeweiligen Bereich des Gebäudes ausgelöst werden. „Damit wird verhindert, dass das toxische Chlorgas am Boden gehalten und gleichzeitig verdünnt wird“, so Volkmann weiter.

Bei dem Einsatz mussten die Kameraden spezielle Chemikalienschutzanzüge anlegen. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Die Leipziger Rettungsleitstelle setzte gleichzeitig eine großangelegte Maschinerie von Feuerwehren in Gang. So stießen im Laufe des Morgens immer mehr Feuerwehren zum Einsatzort hinzu. Darunter auch der Gefahrgutzug aus Delitzsch, worin sich spezielle Ausrüstung in solchen Notfällen befindet.

Techniker soll Ursache klären

„Speziell ausgebildete Kameraden des Gefahrgutzuges legten gasdichte Chemikalienschutzanzüge an und begannen in den betroffenen Räumlichkeiten eine Lageerkundung und nahmen verschiedene Messungen vor. Dabei stellten sie eine erhöhte Konzentration von Chlorgas in der Luft fest. Die Chlorgasflasche wurde vom System genommen und die Gefahr war gebannt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten gut durchlüftet und das Wasser, mit dem das ausgetretene Chlorgas gebunden wurde, speziell entsorgt“, erklärte Volkmann. Warum das Chlorgas austrat, muss jetzt ein Techniker vor Ort klären.

In solch einer Dekontaminierungsdusche wurden die eingesetzten Kameraden von den Giftstoffen wieder befreit. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Bis kurz nach 5.30 Uhr dauerte der Einsatz am Heide Spa. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Bad Düben, Schnaditz, Tiefensee, Delitzsch, Zschepen, Schenkenberg, Löbnitz/Sausedlitz und Dommitzsch beteiligt. Außerdem waren der Gefahrgutzug Delitzsch sowie der Rettungsdienst und ein ABC-Fachberater vor Ort.

Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. „Das war unterm Strich auch für mich ein besonderer Einsatz, den ich so bisher in meiner Zeit als Feuerwehrmann noch nicht erlebt habe“, fasste Volkmann zusammen.

Von Steffen Brost