Pressel

Am Sonntag lässt Christian Schmidt die Rühlmann-Orgel in der Presseler Kirche erklingen. Das etwa einstündige Konzert beginnt 10.30 Uhr, die Gäste lauschen bekannten Melodien aus Klassik und Musical sowie Filmmusik.

Orgelsachverständiger und Organist

Der junge Mann, der sich von Kindheit an für das große Kircheninstrument begeistert, ist Sachverständiger für Spätromantik und Instrumente der Orgelbau-Anstalt von Wilhelm Rühlmann, Zörbig und Organist im Kirchspiel Authausen mit den Dörfern Pressel, Görschlitz, Kossa, Durchwehna und Tornau.

Über 20 Jahre als ehrenamtlicher Organist tätig

Vor zwei Jahren feierte der Mittdreißiger sein 20-jähriges Jubiläum als ehrenamtlicher Organist im Kirchspiel Authausen. Zwei Jahrzehnte ist es her, dass der Pressler in den Kirchgemeinden seinen Dienst aufgenommen hat. Bereits als 13-Jähriger konnte er sich für die Königin der Instrumente mit ihren verschiedenen Klangfarben begeistern und stellte dabei fest, dass sie alles andere als ein langweiliges Instrument ist. Was nicht zuletzt an seinem Repertoire lag – einer guten Mischung aus Filmmusiken, modernen Liedern und klassischen Stücken – deutlich wird. Drei Jahre ist Schmidt dann beim Bad Dübener Kantor und Organisten Norbert Britze in die Orgelschule gegangen, begleitete zunächst Gottesdienste vor allem in Pressel, bis nach und nach auch die anderen Orte hinzukamen.

Von ny/A.B.