Sie traten schon in der Hape-Kerkeling-Sendung „Warmumsherz“ auf, Joey Kelly lernte bei ihnen, auf dem Seil zu tanzen, Ulla Kock am Brink oder die Bläck fööss waren da – der aus Film und Fernsehen bekannte Zirkus Moreno ist in der Stadt. Bis zum Sonntag gastiert das 18-köpfige Team im Bad Dübener Horst-Stahnisch-Sportstadion im Alaunwerksweg. In der Nacht zum Dienstag sind sie angekommen. Nicht ganz ohne Hindernisse, wegen eines kaputten Fahrzeugs, wie Chefin Kornelia Weisheit-Sperlich sagt.

Der Cirkus Moreno lädt in Bad Düben ein. Quelle: Kathrin Kabelitz

Tanzende Esel und ein dreijähriger Zirkusdirektor

Doch nun steht das 800-Mann-fassende Manegenzelt, die Tiere sind untergebracht, die Vorbereitungen für die vier Vorstellungen laufen. Tanzende Esel aus Mexiko, springende Lamas aus Peru, Pferde aus Arabien, Ponys, Kamele, Hunde und Ziegen – der Circus Moreno, derzeit auf großer Deutschland-Tournee, ist bekannt für seine Tierdressuren und preisgekrönte Artisten. So tritt Artistin Cecile aus Frankreich, sie gewann den ersten Preis des Circus-Festivals, mit ihrer Extrem-Kautschuk-Darbietung als Arielle die Meerjungfrau auf. Artistin Christina aus Spanien zeigt eine neue Luftakrobatik-Nummer als Elsa, die Eis-Königin. Mit dabei sind die Geschwister Weisheit auf dem Seil und mit dem dreijährigen Lionel einer der wohl jüngsten Zirkusdirektoren.

Vier Vorstellungen in Bad Düben

Vorstellungen: Donnerstag 18 Uhr – Galapremiere – Erwachsene zahlen Kinder-Preise und großer Tag der Eiskönigin. Alle Kinder, die als Eiskönigin verkleidet sind, bekommen eine Überraschung. Freitag 18 Uhr – ermäßigte Preise. Samstag 18 Uhr ab 5 Euro. Sonntag 11 Uhr – Väter haben freien Eintritt in Begleitung eines zahlendes Kindes.

