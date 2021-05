Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut den fünften Werktag in Folge unter dem Corona-Inzidenzwert von 150. Die anhaltende Unterschreitung zieht eine weitere Lockerung der sogenannten „Bundesnotbremse“ nach sich. Ab dem übernächsten Tag (Donnerstag) wäre damit im Einzelhandel „Click & Meet“ zulässig – wegen des Feiertages am Donnerstag sind solche Angebote für Einkaufen mit Termin demnach ab Freitag wieder möglich. Für „Click & Meet“ ist eine Terminreservierung im jeweiligen Geschäft notwendig, Kontaktdaten müssen angegeben und ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden.

Schulen und Kitas wieder offen

Nachdem bereits am Montag den fünften Werktag in Folge die 165er Inzidenzmarke im Landkreis Nordsachsen unterschritten wurde, dürfen ab Mittwoch wieder Schulen im Wechselunterricht und Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen.

Als nächstes die Grenze 100

Unterschreitet der Landkreis als nächstes an fünf Werktagen in Folge den Inzidenzwert 100, dann tritt zwei Tage später die „Bundesnotbremse“ außer Kraft und es gilt wieder vollumfänglich die sächsische Corona-Schutzverordnung. Umgekehrt käme es bei einer neuerlichen dreitägigen Überschreitung der Schwellenwerte 100, 150 oder 165 am jeweils übernächsten Tag wieder zu Verschärfungen.

Stand Dienstag verzeichnet das Robert-Koch-Institut für Nordsachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 124,4. Seit 5. Mai 2021 liegt der Wert stabil unter 165, seit 6. Mai 2021 unter 150.

