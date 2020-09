Bad Düben

Darauf hat der Dübener Chor lange gewartet: Am Sonnabend wird die Kurrende endlich wieder in einem Konzert zu erleben sein. Ab 18 Uhr gibt es im Museumsdorf an der Obermühle die Aufführung von „Give us thankful hearts“ (Gib uns dankbare Herzen) – passend zum 75. Geburtstag des britischen Komponisten und Kirchenmusikers John Rutter. „Endlich“, sagt Kurrende-Vereinschef Ralf Hönemann, „wir hatten so lange keinen Auftritt.“ Etwas Beten und Daumendrücken sind für Sonnabend erwünscht: Denn bei Regen fällt auch dieser Auftritt ersatzlos aus.

Dreikönigssingen im Januar das bisher letzte Kurrende-Konzert

In der Tat war diese Kurrende-Auszeit die längste seit der Gründung des Chors 1978. In diesem Jahr war das erste Konzert, das Epiphaniassingen am 11. Januar, das bisher letzte. Das lange eingeübte Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr fiel schon der Corona-Schutzverordnung des Landkreises zum Opfer: Nur einen Tag vor der geplanten Aufführung am 14. März musste man schweren Herzens absagen. Mit bitteren Folgen für Interimskantor Jan-Christoph Weige: Die Aufführung sollte zugleich Prüfungskonzert zum Abschluss seines Kirchenmusik-Studiums werden. Daraus wurde nichts.

Chorfahrt an die Ostsee soll 2021 nachgeholt werden

„Diese Konzertabsage war für unsere Sänger schon eine große Enttäuschung. Doch das daraus eine so noch nicht erlebte Chorpause werden würde, hätten wir uns nicht vorstellen können“, sagt Vereinschef Hönemann. Ins Wasser fiel in diesem Jahr nicht nur ein Beethoven-Abendsingen und die geplante Sommerserenade im Kurpark, sondern auch die Chorfahrt an die Ostsee – diese soll nun 2021 nachgeholt werden. Stattdessen wurden seit Anfang Mai Noten und Einzelstimmaufnahmen an die Kurrendaner verschickt, um etwas zu Hause zu üben.

Stabwechsel: Kantorin Elisabeth Neumann übernimmt von Jan Weige

Noch vor den Sommerferien ging es Anfang Juni wieder mit den regulären Stimmproben los – im Pfarrgarten hinter dem Lutherhaus übte Kantor Weige die aktuellen Stücke ein. Auch Gesamtchorproben gibt es seitdem wieder – immer mit ausreichend Abstand und immer an der frischen Luft. Für letztere sorgt nun auch wieder Elisabeth Neumann: Die Kantorin ist nach ihrer Babypause zurückgekehrt und übernimmt nahtlos von Jan-Christoph Weige, der als Musiklehrer an der weiterführenden Schule des Evangelischen Schulzentrums der Kurstadt aber weiter erhalten bleibt.

Experiment mit Rutter-Musik an der Obermühle

Kantor Weige hat auch noch das Programm für das Abendsingen an diesem Sonnabend ausgearbeitet: Musik von John Rutter soll erklingen. Es wird ein interessantes Experiment: Denn Rutters oft schwungvolle Kirchenmusik, die in ihrer verspielten Art bei Kinder- und Jugendchören sehr beliebt ist, verlangt normalerweise die Atmosphäre eines Kirchenraumes. „Doch in der aktuellen Situation ist der Obermühlenhof des Museumsdorfes der richtige Ort, alle vorbereiteten Stücke erlebbar zu machen“, sagt Hönemann. Mit dabei sind außerdem: Lena Ruddies aus Eilenburg an der Orgel und Pfarrer Andreas Ohle für das geistliche Wort.

Wie es nach diesem Abendsingen weitergeht, ist noch unklar. So lange es das Wetter noch zulässt, soll zunächst weiter im Pfarrgarten geprobt werden. „Uns hilft kein Augenverschließen oder protestlaute Fahrten nach Berlin. Unser Weg wird eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sein, um auszuloten, welche Veranstaltungen gehen und wie wir mit akzeptablen Risiko weiter in Gemeinschaft singen können“, so Ralf Hönemann.

Von Olaf Majer