Corona-Ausbruch bei Mediclin – bisher keine neuen Verdachtsfälle

Bad Düben

Über das Osterwochenende hat es am MEDICLIN Standort Bad Düben keine neuen Verdachtsfälle hinsichtlich einer Corona-Infektion gegeben. Das teilte Mediclin-Sprecher Constantin Sauff am Montag auf Anfrage mit. Am Sonnabend hatte die MEDICLIN mitgeteilt, dass insgesamt 15 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden seien. Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbleiben bis Ablauf der 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Die neun betroffenen Patientinnen und Patienten sind in einem Isolierbereich des Reha-Zentrums mit eigenem Pflegestützpunkt untergebracht. „Sollten Krankheitssymptome auftreten, kann unser geschultes medizinisches Personal umgehend reagieren“, so Sauff.

31 Negativ-Getestete werden erneut getestet

Für Dienstag nach Ostern steht ein zweiter Test für die 31 Kontaktpersonen mit Corona-negativem Ergebnis an. „Mit Laborergebnissen rechnen wir frühestens am Mittwoch“, so der Sprecher. Insgesamt waren 46 Personen getestet worden.

Von ka