Erst war es ein leichtes, nun ein dynamisches Infektionsgeschehen. Wegen mehrerer Corona-Fälle ist die Evangelische Grundschule in Bad Düben bis Montag geschlossen. So soll es nun weitergehen.

Corona-Fälle an Dübener Grundschule: Schüler und Lehrer in Quarantäne

