Corona-Inzidenz im Landkreis Nordsachsen sinkt weiter

Nordsachsen

Die Inzidenz im Landkreis Nordsachsen, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, ist auch am Freitag weiter gesunken und lag nun bei 147,7 – nach 149,1 am Donnerstag, 155,3 am Mittwoch und 165,9 am Dienstag. Laut sächsischem Sozialministerium wurden von Donnerstag zu Freitag 29 Neuinfektionen gezählt. Die Gesamtzahl der seit März vergangenen Jahres im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen registrierten Corona-Fälle stieg damit auf nun 13 040. Bisher starben 329 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit Corona; das war im Vergleich zum Donnerstag ein Todesfall mehr.

Neuinfektionen in Nordsachsen

So viele Neuinfizierte wurden in den letzten sieben Tagen in den Städten und Gemeinden in Nordsachsen gezählt (Stand: 6. Mai):

Arzberg: 2

Bad Düben: 7

Beilrode: 4

Belgern-Schildau: 8

Cavertitz: 1

Dahlen: 5

Delitzsch: 41

Doberschütz: 13

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 1

Eilenburg: 22

Elsnig: 2

Jesewitz: 13

Krostitz: 5

Laußig: 0

Liebschützberg: 4

Löbnitz: 7

Mockrehna: 4

Mügeln: 23

Naundorf: 15

Oschatz: 41

Rackwitz: 8

Schkeuditz: 15

Schönwölkau: 1

Taucha: 17

Torgau: 27

Trossin: 6

Wermsdorf: 18

Wiedemar: 9

Zschepplin: 8

Von LVZ