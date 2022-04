Corona-Tests in Eilenburg, Bad Düben und Laußig – ein Center schließt

Bad Düben/Eilenburg/Laußig

Der Betrieb des Corona-Testcenters im Bad Dübener Heide Spa ist eingestellt. Auch die Angebote am Wochenende gibt es nicht mehr, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Somit testet in der Kurstadt nur noch die Marktapotheke nach Vereinbarung.

Laußig

Neue Testzeiten gibt es jetzt bei der Axel und Martin Herber GbR, Torgauer Landstraße 53, Laußig: montags bis donnerstags 15.30 bis 16.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr.

map.schnelltestportal.de

In Laußig bietet Autopartner Richter in der Dübener Straße 9b Tests zu folgenden Zeiten an: montags bis donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 17 Uhr, sonnabends 9 bis 11 Uhr sowie sonntags 16.30 bis 17.30 Uhr.

Eilenburg

Das Testzentrum im Eilenburger Bürgerhaus öffnet bis Ende April montags und mittwochs von 8 bis 12, freitags von 8 bis 11 Uhr. Teststelle in der Wurzener Straße 6: montags bis freitags von 16 bis 18, Wochenende 9 bis 10 Uhr.

Von ka