Das Aus für die Mühlensaison 2020 in Nordsachsen?

Normalerweise hätten die Mitglieder des Vereins Mühlenregion Nordsachsen in diesen Tagen viel zu tun. Die Vorbereitungen auf den Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, an dem stets über 20 Bauwerke in der Region öffnen, liefen auf Hochtouren. In Nordsachsen sollte die zentrale Eröffnungsveranstaltung am 1. Juni an der Mühle Kräger in Laußig stattfinden. Stattdessen – Ruhe. Mitte März hat die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung als Hauptveranstalter das Großereignis wegen der Corona-Pandemie bundesweit abgesagt. Nach ebenso ausgefallenem Start der Mühlensaison im Landkreis und dem Aus für den Mühlentag steht nun zudem fest, dass die Mühlen in diesem Jahr nicht wie gewohnt an einem Wochenende im Monat öffnen.

Mühlenverein feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag

Im 20. Jahr des Vereins-Bestehens hätten Geschäftsführerin Andrea Heyn und Vereins-Chefin Heidrun Kräger gern positivere Nachrichten für Tausende Besucher, die alljährlich die technischen Denkmale ansteuern. In den letzten Tagen gab es viele Telefonate mit den Betreibern, bei denen verschiedene Gründe deutlich wurden, die zu dieser Entscheidung zwingen. In den Mühlen geht es eh meist eng zu. Selbst wenn nur 20 Personen da sind – bei dem zu erwartenden Besucherandrang könnten „die 1,50 Meter Mindestabstand in den Bauwerken nicht gewährleistet werden“. Hinzu komme, dass viele Mühlenbetreiber und gerade während der Saison auch die Zielgruppen zu den Risikogruppen zählen. „Wir bräuchten für jede Mühle Ausnahmegenehmigungen, wären verpflichtet, jeden Besucher zu registrieren. Das ist personell nicht zu stemmen.“ Auch die Hygiene-Auflagen lassen sich nicht umsetzen, so gibt es an den Standorten meist keine Toiletten oder Waschmöglichkeiten.

Kurzarbeit für Vereins-Mitarbeiter beantragt

Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch für den Verein gravierend. Für die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter musste jetzt Kurzarbeit beantragt werden. Abgesagt sind vorerst alle Kreativangebote am Vereinssitz in Badrina. „Sehr bitter ist, dass auch die Schülerprojekttage nicht stattfinden können“, so Andrea Heyn. Ebenso das Theaterprojekt „Geschichtenmühle“, das erst im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit einer Theater- und einer Museumspädagogin erfolgreich gestartet war und bei dem sich Schüler szenisch, erzählerisch und spielerisch zum Thema Geschichten, Mythen und Sagen zum Müller und seinem Handwerk ausprobieren. „Das tut richtig weh, weil unser Angebot bei den Schulen auf große Resonanz gestoßen ist“, so Andrea Heyn.

Mühlenöffnungen eventuell am Denkmalstag im September

Auch wenn die Hoffnung nur vage ist – ganz abhaken will der Verein die Mühlensaison 2020 noch nicht. „Wir müssen die Entwicklung abwarten und hoffen, dass eventuell zum Denkmalstag im September Mühlen einladen können.“ Eigentlich öffnen an diesem Tag Denkmale, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, „das trifft ja in diesem Jahr leider zu“. Lässt es die aktuelle Lage zu, könnte nach den Sommerferien auch wieder das ein oder andere Kreativangebot gemacht werden. Eine Idee, die dem Verein vorschwebt, könnte derartige Veranstaltungen sogar eher ermöglichen. „Es zeichnet sich ja ab, dass viele dieses Jahr zu Hause Urlaub machen. Denkbar wäre, dass wir im Juli/August in den Ferien einige Kreativ-Kurse anbieten. Einen konkreten Plan gibt es noch nicht, entscheiden wollen wir das voraussichtlich bis Mitte Juni.“

Das Mühlenwesen lebt vom Engagement der Ehrenamtler

Ob der 20. Geburtstag des am 26. Oktober 2000 gegründeten Vereins im Herbst gefeiert werden kann, ist offen. Geplant war, für rund 160 Ehrenamtler, ohne die es das Mühlenwesen im Landkreis so nicht geben würde, eine kleine Dankeschön-Veranstaltung für ihr oft jahrzehntelanges Wirken zu organisieren.

26 Betreiber – das sind Privatleute, Gemeinden und Vereine – sind im Verein organisiert. Die Region vor den Toren des Leipziger Nordens hält für Mühlenfans einiges bereit. Das Besondere ist die Vielfalt der Mühlentypen. Neben der Bockwindmühle, die am häufigsten vertreten ist, gibt es noch Turmwindmühlen, Paltrockwindmühlen, Wassermühlen, Motormühlen, je eine Holländerwindmühle, eine Göpelmühle und eine Schiffsmühle.

Von Kathrin Kabelitz