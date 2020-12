Nordsachsen/Oschatz

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel hat alle Mitbürger nochmals eindringlich dazu aufgerufen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ernst zu nehmen. „Seit Wochen schießen die Zahlen nach oben. Wenn wir das Infektionsgeschehen nicht in den Griff bekommen, gehen unsere Kreiskrankenhäuser in die Knie. Das ist kein Schreckgespenst, das ist traurige Realität“, so der Landrat.

Klinik in zwei Hälften geteilt

In der Collm-Klinik Oschatz, deren Aufsichtsratsvorsitzender der Landrat ist, musste jetzt ein Aufnahme-, Verlegungs- und Besucherstopp verhängt werden. Mehr als 40 Mitarbeiter und Patienten sind von einer Corona-Infektion betroffen. „Um den Krankenhausbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, muss positiv getestetes Personal die Betreuung von positiv getesteten Patienten übernehmen. Die Klinik ist in zwei streng voneinander getrennte Hälften geteilt – eine mit und eine ohne Infektionen“, berichtet Chefarzt Dr. Mario Günther. Für die Collm-Klinik gelte „Triage rot“ – das heißt: Nur lebensbedrohliche Fälle können noch zur Notfallbehandlung angenommen werden. Überlegt werde, auch die Röntgenabteilung zu schließen, um Neueinträge von Viren durch ambulante Patienten zu verhindern.

Anzeige

Stadtchef: Schlimme Situation

Für den Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar ist dies eine schlimme Situation: „Die Klinik ist das medizinische Herz unserer Stadt. Aufnahme- und Besucherstopp treffen uns hart. Aber wir haben seit Wochen gewarnt: Der Raum Oschatz hat das stärkste Infektionsgeschehen in Nordsachsen. Und nun sehen wir das Ergebnis. Ich hoffe, jetzt begreift auch der Letzte, wie ernst die Lage ist. Wir müssen Corona stoppen und die Zahlen wieder nach unten bekommen. Abstand halten, Kontakte reduzieren, Ansteckungsrisiken vermeiden – anders geht es nicht.“

Corona an Kitas und Schulen

Corona legt derweil auch immer öfter den Kita- und Schulbetrieb lahm. So traf es in Nordsachsen zuletzt beispielsweise die Grundschule in Krostitz und die Kita in Rackwitz. Im Rackwitzer Kinderhaus „Am Märchenweg“ wurden zwei Erzieherinnen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mit. Infolge dessen wurden Kinder von drei Gruppen sowie fünf weitere Erzieher, die in Kontakt mit den positiv Getesteten standen, vorsorglich in Quarantäne versetzt. Während der erste Fall gut eine Woche zurückliegt, erhielt die zweite Erzieherin am Donnerstag die Positivmeldung. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden noch am Vormittag informiert und aufgefordert, ihre Kinder aus der Einrichtung abzuholen. Schwalbe bezeichnet die aktuelle Situation als „Ritt auf der Rasierklinge“. Die Erzieher und Kitas kommen laut dem Bürgermeister immer näher an ihre Belastungsgrenze. Mit einem eingeschränkten Regelbetrieb versuche die Kommune, den Betrieb der Kitas und Horte so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Zwei Klassen in Quarantäne

Die Grundschule in Krostitz ist seit Montag aufgrund von Corona-Infektionen geschlossen. Bereits am 27. November war eine Person aus der Lehrerschaft positiv getestet worden. Es wurden zuerst zwei Klassen bis zum 11. Dezember in die Quarantäne geschickt, so das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen auf Nachfrage. In den Folgetagen stieg die Zahl der Positiv-Fälle auf vier.

Um die Infektionskette zu unterbrechen und verantwortungsvoll gegenüber Schülern, deren Familien und Lehrkräften zu handeln, haben Schulaufsicht, Schulträger und Schulleitung gemeinsam beschlossen, alle Klassen ab Montag bis voraussichtlich 11. Dezember in häuslicher Lernzeit zu beschulen. „Sie erhalten über die ihnen bekannten Wege und Medien ihre Lernaufgaben“, informiert die Schule, in der circa 130 Kinder lernen, auf ihrer Website.

Es wird eine Notbetreuung angeboten. Die Eltern wurden jedoch gebeten, die Kinder nur dann dort betreuen zu lassen, wenn wirklich keine andere Möglichkeit besteht.

989 aktuelle Corona-Fälle in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen waren am Donnerstag 989 Einwohner als aktuell Corona-positiv registriert. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen seit März dieses Jahres das Virus nachgewiesen wurde – also inklusive der Betroffenen, die inzwischen nicht mehr Corona-positiv sind –, stieg auf nun 2502 Personen. Im Vergleich zum Vortag kamen damit 59 Fälle hinzu.In einer vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne befanden sich am Donnerstag 2334 Personen. Nordsachsen hat etwa 197 000 Einwohner.

Von LVZ