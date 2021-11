Eilenburg/Laußig/Bad Düben

Hoffnungsvoll hatten viele Veranstalter in den letzten Tagen noch Konzerte und Aufführungen angekündigt. Nun müssen sie wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen nach und nach absagen.

Premiere nun im Sommer

So wird es in diesem Jahr das zweite Mal in 60 Jahren kein Weihnachtsmärchen des Eilenburger Laientheaters geben. „Wir haben uns“, so Ilka Sylvester als Vertreterin des Vorstandes, „die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Noch bis vergangene Woche sei das Märchen „Baba Jaga“ geprobt worden, auch die Kulissen und die Kostüme sind fertig. Doch gegen das Corona-Virus hat Baba Jaga auch im zweiten Jahr noch kein wirkliches Gegengift zusammenbrauen können. Um eine Absage kam das Laientheater, das es in diesem Jahr 60 Jahre gibt, damit nicht herum. „Die 18 Mitwirkenden kommen aus verschiedenen Schulen“, so Ilka Sylvester.

Ein Probebetrieb sei daher nicht mehr möglich. Außerdem sei es schlichtweg nicht verantwortbar, wenn bei den ab 5. Dezember geplanten Aufführungen viele Kinder dicht gedrängt im Bürgerhaus zusammensitzen würden. Die Kindergärten, die die Karten reserviert haben, wurden inzwischen informiert. „Wir haben“, so Ilka Sylvester, „dabei zugleich mitgeteilt, dass wir das Stück nun im Sommer 2022 aufführen.“ Die Premiere findet damit nun am Sonntag, dem 19. Juni, im Bürgerhaus statt.

Laußiger Kulturmonat gestoppt

Abgesagt wurde zudem auch der Laußiger Kulturmonat. Organisator David Himmer benennt die enorm gestiegenen Corona-Fälle als Grund: „Wir sind guter Dinge, dass sich die Lage bis März halbwegs beruhigt, und wir im Frühling einen weiteren Kulturmonat etablieren können.“

Konzertabsagen für den Adventssonntag

Nicht stattfinden kann das für 28. November geplante Adventskonzert von Eilenburger Rinckart-Kantorei und Streicherensemble des Mitteldeutschen Kammerorchesters. Kantorin Lena Ruddies bedauert die Absage, kündigte aber an, dass das Konzert im Frühjahr nachgeholt werden soll – „dann mit einem Frühlingsprogramm.“

Nicht auftreten werden auch die Leipziger Symphoniker am 28. November im Heide Spa. Am ersten Adventssonntag wollten die Musiker zusammen mit den Hallenser Madrigalisten unter dem Motto „Wir singen zum Advent“ auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Von if/ka