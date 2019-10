Dachdeckerfirma baut neues Lager in Bad Düben

Bad Düben

Das Thomas-Alumnat in Leipzig, die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, die Leopoldina, die älteste naturwissenschaftliche Fakultät in Halle, die Dinotiv-Kirche in Wien oder ganz in der Nähe die Obermühle in Bad Düben: Mit ihren Schieferdächern haben André Tiebel und seine Mitarbeiter deutschlandweit und auch im Ausland bei namhaften Projekten wie Burgen, Kliniken, Ausbildungszentren, Shopping-Malls und Weltkulturerbestätten Spuren hinterlassen. Das will das mittelständische Unternehmen, das in Dresden seinen Hauptsitz hat und zu den wenigen Schiefer-Fachbetrieben in ganz Deutschland zählt, rund ums Dach auch weiterhin.

Lagerhalle im Gewerbegebiet wird gebaut

Den nächsten entscheidenden Schritt in der Firmengeschichte, die 1991 begann, geht Tiebel jetzt aber in der Kurstadt, wo er lebt und ein Büro betreibt. Im Gewerbegebiet Süd-Ost entsteht eine neue Büro- und Lagerhalle, an diesem Donnerstag wird Richtfest gefeiert. „Für mich war es keine Frage, dass ich hier baue“, so André Tiebel. Bisher hat die Firma ein Lager im Alaunwerk, so wie 80 bis 100 Kleinstbetriebe auch. „Zum einen ist die Fläche zu klein. Hinzu kommt – sollte der Eigentümer doch mal verkaufen oder bauen – müssten wir uns innerhalb von drei Monaten was Neues suchen. Das wäre schon ein Problem.“ Deshalb sei der Entschluss zum Neubau gefallen, um Werkstatt und Lager an einem Ort zu vereinen.

Gebaut wird nun ein Zweigeschosser, eine 40 Meter lange und 12 Meter breite Halle, Werkstatt plus Sanitärräume und eine kleine Wohnung. Am Donnerstag ist das Richtfest. Er ist froh, dass das Vorhaben nun auch dank der Hilfe unter anderem der Stadt umgesetzt werden kann: „Die Behörden haben uns doch einige Steine in den Weg gelegt, weil das Grundstück im Überschwemmungsgebiet liegt.“

Unternehmen zählt 15 Mitarbeiter

Möglich ist die Investition im mittleren sechsstelligen Bereich auch aufgrund der Tatsache, dass Tiebel vor drei Jahren mit der Vonovia einen der größten Wohnungsbauunternehmer als Großauftraggeber gewinnen konnte. So sei es möglich gewesen, in den eigenen Fuhrpark zu investieren, unter anderem einen Autokran und einen Lkw mit Hänger anzuschaffen.

Das Unternehmen zählt derzeit 15 Mitarbeiter. In diesem Jahr gab es zwei Neueinstellungen und mehr wären durchaus möglich, sagt der Firmen-Chef. Doch wie andere Branchen leidet das Handwerk unter akutem Fachkräftemangel. André Tiebel ist froh, nach sieben Jahren Pause nun dennoch wieder ausbilden zu können. Drei Azubis gibt es, darunter ein Mädchen. „Da sind wir schon stolz drauf.“ In 35 Jahren hat die Firma bisher 30 Lehrlinge fit für den Job gemacht.

Von Kathrin Kabelitz