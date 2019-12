Dankeschön für die Dübener Frühstücksfrauen

Bad Düben

Mit warmen Worten, einer lieben Umarmung und einem kleinen Geschenk bedankte sich Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt bei den Frühstücksfrauen in der Heidegrundschule. Stellvertretend für alle nahmen Erika Mann und Margitta Müller die Dankesworte und das Geschenk entgegen.

Grundschüler bekommen Frühstück

„Bad Dübener Honig für alle als Dank für ihre tägliche Arbeit hier in der Schule. Wir sind sehr froh, dass wir sie haben“, bedankte sich Münster. Fünf Tage in der Woche, von sechs bis acht Uhr morgens, bereiten die Frauen den Mädchen und Jungen aus der Heidegrundschule im Rahmen des Projektes Brotzeit ein leckeres Frühstück vor dem Unterricht zu. Jetzt wollte sich die Stadtchefin hierfür mal bedanken.

Einladung zum Supa-Golf

„Wir machen diese kleine Dankeschönaktion jedes Jahr woanders in der Stadt. Wir waren schon bei den Kleiderfrauen, in der Suppenküche und jetzt bei den Frühstücksfrauen. Zusätzlich lade ich alle fünf Frauen zu einer Runde Supa-Golf Ende April im kommenden Jahr ein. Dann werden wir im Kurpark zwei Stunden Spaß haben“, versprach Münster.

Zusammenarbeit mit dem Verein seit 2012

Der Verein Brotzeit ist ein gemeinnütziger Verein, der deutschlandweit bedürftige Kinder an Grund- und Förderschulen mit Frühstück versorgt. In den Freistunden und nach Schulschluss betreut er die Schüler zudem bei der Freizeitbeschäftigung. Hinter dem privaten Projekt steckt Schauspielerin Uschi Glas, die 2012 das kostenlose Frühstück auch in der Bad Dübener Heidegrundschule einführte.

Von Steffen Brost