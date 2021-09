Das Mediclin-Waldkrankenhaus begrüßte am 1. September seine ersten Pflegeschüler. Lucy Szopka, Leonie Karwowski, Lucie Bechtloff und Marie Hermsdorf sind vier der sechs neuen Pflegeschüler an der Mediclin in Bad Düben. Es fehlten Steffanie Dlouhy und Max Schmidt. Quelle: MEDICLIN/K. Phillipp