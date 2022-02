Bad Düben

Zum vierten Mal in Folge versammelten sich am Montag auch Bad Dübener zu abendlicher Stunde auf dem Marktplatz. Im Vergleich zum ersten Mal ist die Zahl der Teilnehmer gestiegen. Rund 140 sind es Polizeiangaben zufolge in Spitzenzeiten diesmal. Familien mit Kindern sind darunter, ältere Ehepaare, viele Geschäftsleute, der Familienvater mit dem Sprössling auf den Schultern. Auf dem Marktbrunnen postieren sie brennende Kerzen, entlang des Grünschmucks hängen in Folien gesteckte Zettel mit Aufschriften wie „Keine Diktatur“, „Gegen eine Impfpflicht“, „Freiheit“, „Frieden“ oder „Souveränität“. Kurz nach 18 Uhr setzt sich der Zug mit Trillerpfeifen-Tönen in Bewegung. Auf dem Weg vorbei an Hotel National, Sparkasse, Gartenstraße, Netto, Paradeplatz zurück zum Markt reihen sich Menschen ein.

Die Spaziergänger kehren zum Marktplatz zurück. Quelle: Steffen Brost

„Ich protestiere nicht, ich demonstriere nicht“

Was sie bewegt, hier mitzulaufen? „Ich protestiere nicht, ich demonstriere nicht“, stellt eine Mit-Fünfzigerin klar. Sie wolle sich selbst ihre Meinung bilden, wissen, was in ihrem Ort passiert. Und sie wolle mit anderen ins Gespräch kommen. „Viele haben Angst davor, dass die Situation eskalieren könnte, vor Mobbing auf der Arbeit oder aber auch vor der Spritze.“ Eine junge Mutter läuft mit, weil sie „die undurchsichtigen Corona-Regeln“ kritisiert: „Wie sollen die Menschen denn da Vertrauen gewinnen?“ Auch ein Tauchaer hat sich diesmal angeschlossen. 2G- und 2G plus-Regeln hält er für Spaltung, mit 3G könne er leben. Ein Mann um die 50 sagt, dass er bereits geimpft sei: „Ich war neugierig, was hier so los ist.“

Die Menschen haben sich auf dem Marktplatz versammelt. Quelle: Steffen Brost

Holzkünstler baut Bank mit Aufschrift „Gegen Spaltung“

Vor einer Woche hatte der Dübener Holzkünstler Raik Zenger, der sich persönlich für eine grundsätzliche 3G-Regelung einsetzt, eine von ihm geschaffene Bank vor dem Rathaus aufgestellt – die auch jetzt noch dort steht. Die Lehne ist rot angestrichen und trägt die Aufschrift „Gegen Spaltung“, in der Mitte zieht sich ein Riss bis zur Hälfte, zusammengehalten von einem Strick. Er habe die Bank, die Platz zum Miteinander-Diskutieren bieten solle und für die er größtenteils positive Reaktionen erhalten habe, wegen eines mittlerweile wieder gelöschten Facebook-Eintrags von Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) geschaffen. Demnach, so Zenger, fühlten er und andere sich angegriffen und zu Unrecht in die rechte Ecke gedrängt.

Diese Bank hat der Bad Dübener Raik Zenger vor dem Rathaus aufgestellt. Quelle: Steffen Brost

Münster räumt ein: Facebook-Post war missverständlich

Astrid Münster hatte vor drei Wochen in einem privaten Post geäußert, den Ärger und Frust verstehen zu können, nicht aber, „wie man sich Menschen mit solch einer Geisteshaltung gemein machen kann.“ Sie habe in Chats verfolgen können, dass „sich unsere Rechten an die Aktion vom Montag gehangen haben. Ich glaube nicht, dass alle um den Brunnen versammelten Menschen so denken, aber wer weiß ...“ Münster räumte jetzt ein, dass die Formulierung nicht glücklich und missverständlich gewesen sei. Es sei aber keineswegs ihr Ansinnen, Bad Düben nach rechts zu rücken. „Dennoch muss man sich darüber bewusst sein, dass nicht nur Leute unterwegs sind, die sich über Corona-Regeln beschweren.“ Sie sehe auch vieles kritisch, sei auch nicht mit allen Entscheidungen und der Kommunikation der Regierung einverstanden. „Ich akzeptiere die Meinung derer, die in Bad Düben mit den sogenannten Spaziergängen Kritik gegen die Coronaregeln deutlich machen wollen.“ Diesen Diskurs müsse man führen.

Nach nicht mal einer halben Stunde hat der Zug wieder den Markt erreicht. Beifall brandet auf. Hier und da stehen Grüppchen zusammen. Nach und nach verlassen die Menschen wieder den Platz. Die Polizei ist die ganze Zeit mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Beamten halten sich zurück, zu Zwischenfällen kommt es nicht.

Spaziergänge auch in Eilenburg, Delitzsch und Torgau

Auch in Eilenburg sind am Montag wieder viele Menschen auf die Straßen gegangen. Rund 950 waren es geschätzt. Die Zahl variiert auch hier. Die Menschen treffen sich auf dem Markt. Dem Zug entlang der Leipziger und Torgauer Straße zurück zum Markt schließen sich immer wieder neue Teilnehmer an, andere laufen nur ein Teilstück mit. Plakate sind nicht zu sehen, dafür hier und da Kerzen oder ein Lampion. Trillerpfeifen sind teilweise lautstark zu hören ebenso wie ein Heul-Geräusch, was an Rummel-Töne erinnert. Rund eine Stunde laufen die Menschen, bevor der Zug vor dem Rathaus endet.

Neben Eilenburg, Oschatz und Bad Düben gab es auch in Torgau und Delitzsch Spaziergänge. Es wurden, so die Polizei, Teilnehmerzahlen im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich registriert.

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost