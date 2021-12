Darum gibt eine Dübener Familie bei Minusgraden ein Adventskonzert

Bad Düben

Minus drei Grad zeigt das Thermometer an diesem Samstagvormittag. Die Kälte macht Ralf Littmann, Tochter Marie und deren Freund Kai Kirschner nichts aus. Das Trio musiziert wie so oft in den letzten Jahren in der Weihnachtszeit und immer wenn es die Zeit erlaubt, gemeinsam auf Plätzen, in Straßen und vor Seniorenheimen und erfreut die Bewohner mit einem kleinen Konzert.

Seit über 20 Jahren machen die Littmanns Weihnachtsmusik

So auch am Vorabend des dritten Advent in Bad Düben. Eine Stunde lang erklingen weihnachtliche Lieder wie „Oh Tannenbaum“, „Jingle Bells“, „Alle Jahre wieder“ und viele andere mehr. „Das machen wir seit über 20 Jahren. Es ist mittlerweile eine gute und schöne Tradition in unserer Familie geworden, dass wir in der Adventszeit unsere Musikinstrumente auspacken und überall in der Stadt Weihnachtslieder spielen“, erzählt Ralf Littmann.

Kleine Tochter spielte auf großer Klarinette

Angefangen hat alles nach der Wende. Da waren sie zu sechst und zu siebt an Heiligabend unterwegs. Das Littmann’sche Trio ist bis erhalten geblieben und hält diese Tradition am Leben. „Wir sind alle musikalisch gut ausgebildet. Mein Vater spielt in der Authausener Blaskapelle und mein Freund und ich machen das beruflich. Wir spielen seit 2009 Klarinette und Trompete beim Heeresmusikkorps der Bundeswehr in Hannover“, so Maria Littmann. Vater Ralf kann sich noch gut an die Anfänger seiner heute 32-Jährigen Tochter erinnern. „Maria war noch ziemlich klein und spielte schon auf einer großen Klarinette. Das wurde ihr sozusagen mit in die Wiege gelegt“, so der Bundespolizist.

Familie macht immer Musik

Vier bis fünf Stationen absolvieren sie bei ihren kleinen Konzerten. Und weil die Littmann’s an Weihnachten diesmal nicht in Bad Düben sind, wurde das Konzert zwei Wochen vorgezogen. Auch sonst sind sie sehr musikalisch unterwegs. Wenn sie in ihrem Wochenenddomizil an der Talsperre Kriebstein sind und mit ihrem Partyboot auf dem See herumfahren, haben sie Musikinstrumente dabei. „Gesungen und musiziert wird immer bei uns. Und eigentlich bei jedem Fest. Musik macht Spaß und ist etwas für die Seele“, so Littmann.

