Authausen

Doberschütz hat Sachsens erste Naturparkschule und Pressel den ersten Naturpark-Kindergarten in Freistaat. Das Alleinstellungsmerkmal können die Mühlenmäuse aus Authausen nicht mehr für sich verbuchen, und doch haben sie nun nachgezogen. Die Kindertagesstätte darf sich künftig offiziell „Naturpark-Kita“ nennen.

Kooperationsvereinbarung abgeschlossen

Knapp zwei Jahre ist es her, seit Leiterin Silvana Klugmann, Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) und Marko Schreiber, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen, eine Kooperationsvereinbarung mit Axel Mitzka vom Verein Dübener Heide, Träger des gleichnamigen Naturparks, unterzeichneten. Vieles von dem, was im Papier festgehalten wurde, ist umgesetzt. Silvana Klugmann blättert in einem Aktenordner mit Texten und Fotos. Insektenhotels bauen, einen Bienen-Experten einladen, regelmäßig Erkundungstouren in den Wald oder in die Natur starten, Workshops, Exkursionen und Aktionen zu den Themen Natur entdecken, Artenschutz oder Müllvermeidung und Recycling, die Weiterbildung der Mitarbeiter ... Die Liste ließe sich fortsetzen.

Neu ist all das für die Einrichtung, die mitten im Naturpark Dübener Heide liegt und den Wald vor der Nase hat, wahrlich nicht. In den vergangenen Monaten hat der Verein Dübener Heide den Mühlenmäusen geholfen, Umwelt- und Naturthemen zu entdecken und anzugehen. Mit der Auszeichnung endet dies keineswegs. „Wir wollen unbedingt in die Walderlebnisscheune Taura fahren“, gibt Silvana Klugmann den Wunsch aller an Axel Mitzka mit der Bitte um Hilfe weiter.

Axel Mitzka vom Verein Dübener Heide hat für die Authausener Mühlenmäuse noch ein Geschenk - ein Vogelhäuschen zum Selberbasteln. Quelle: Kathrin Kabelitz

Voraussetzungen müssen erfüllt sein

„Naturpark-Kita“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN), die die einzelnen Naturparke im Namen des VDN an Einrichtungen verleihen können. Um die Auszeichnung zu erhalten, sammeln die Kinder nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld und erlangen so Kenntnisse über den Naturpark Dübener Heide.

Ein Selbstläufer, so Mitzka, sei die für fünf Jahre angelegte Zertifizierung nicht. Dafür müssten besondere Voraussetzungen und Kriterien erfüllt werden. Im Naturpark Dübener Heide gibt es mit der Kita Wirbelwind Pressel und den Mühlenmäusen zwei Naturpark-Kitas sowie mit den Grundschulen Authausen, Doberschütz, Weidenhain, Eilenburg-Berg und der Karl-Neumann-Schule Eilenburg fünf Naturpark-Schulen.

Von Kathrin Kabelitz