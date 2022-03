Bad Düben

Seit einigen Tagen kleben kleine bunte Zettelchen mit persönlichen Wünschen an der Litfaßsäule am Paradeplatz in Bad Düben. Doch was hat es damit auf sich?

Mädchen und Jungen aus Bad Düben und Authausen haben an einer Aktion im Rahmen ihres Konfirmandenunterrichts teilgenommen. „Glück – was ist das? Diese Auseinandersetzung zum Thema Glück haben wir diskutiert. Wir suchten Zitate rund um das Glück, gaben Denkanstöße oder haben uns der Auseinandersetzung mit Glücksrezepten gestellt. Gemeinsam haben wir in Gruppen nach Erfahrungen mit diesem Thema gesucht. Im Vordergrund stand dabei aber auch die Frage: Was haben Glück und Sucht miteinander zu tun“, erzählte Pfarrer Andreas Ohle.

Glücks-Thema passend zum Glücks-Bus

Gemeinsam mit Nancy Marschall von der Mobilen Jugendarbeit des Diakonischen Werkes arbeiteten die 30 Konfirmanden an dem Thema. Passend zum sogenannten Glücksbus, der in der vergangenen Woche in der Stadt war. In der mobilen Ausstellung setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Oberschule sowie des Evangelischen Schulzentrums mit den verschiedenen Sucht-Formen auseinander. „Viele unserer Konfirmanden haben in ihrer Schule den Glücksbus besucht. Anschließend haben wir im Konfirmandenunterricht Glückskarten mit der Aufschrift der Jahreslosung gedruckt. Jeder durfte dann seine persönlichen Wünsche an sich selbst eintragen und sie an der Litfaßsäule anbringen“, so Ohle weiter.

Bad Dübener sind eingeladen, ihre Wünsche auf die Glückskarten zu schreiben

Die Wünsche der Mädchen und Jungen waren vielfältig. Von Gesundheit, kein Schulstress über Familie, Haustier bis hin zu Freizeit und Sport reichten die Wünsche der Teenager. „Die Idee dahinter ist, dass auch aktuell der Krieg in der Ukraine unsere Menschen, alt oder jung gleichermaßen, seelisch belastet. Deshalb sollte jeder auch heutzutage immer mal wieder einen kleinen Perspektivwechsel machen und sich einfach mal der kleinen Dinge des täglichen Lebens erfreuen. Sozusagen das Leben zelebrieren“, rät Andreas Ohle.

Die Konfirmanden laden auch alle Bad Dübener ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Dazu gibt es die entsprechenden Kärtchen aktuell im Reformhaus Sonntag und beim Guten Blumengeist. Jeder, der mitmachen möchte, darf sie ausfüllen und ebenfalls an die Litfaßsäule am Paradeplatz heften.

