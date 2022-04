Darum machen Bad Dübener Kinder einen Führerschein

Bad Düben

Theater in der Biberburg. 65 Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten Mühlenmäuse Authausen sowie Spatzenhaus und Sankt Nikolai in Bad Düben nahmen jetzt am Projekt „Ich bin Bi(bliotheks)fit“ teil. „Das ist eine für Kinder besonders spannende Art der Leseförderung. Mit interessanten und lustigen Aktivitäten werden sie spielerisch für die Welt der Bücher begeistert. Dazu lernen sie die Bibliothek als einen Ort kennen, der viele Schätze birgt und entdeckt werden will“, erklärte Leiterin Angela Pietsch.

Vier Besuche der Bibliothek

Welche es gibt und wie man diese heben kann, erfuhren die Vorschüler bei vier Bibo-Besuchen seit September. Dabei galt es, eine Reihe von Aufgaben zu bewältigen, bevor die Stempel vom Raben Fridolin, dem Maskottchen des Projektes, auf jedem Laufzettel eingetragen waren. „Mit dem Führerschein wird jedem bescheinigt, dass er seine Bibliothek kennt und sie selbstständig nutzen kann“, so Pietsch weiter.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Figurentheater zum Abschlussfest

Höhepunkt war das Abschlussfest im Hort Biberburg, wo das TAB Figurentheater Jörg Schmidt aus Thüringen mit dem Stück „Monika Häuschen und der Mistkäfer“ auftrat. Dabei erlebten die kleine Schnecke Monika Häuschen, der Graugänserich Günter und der immer schlecht gelaunte Regenwurm Schorsch viele Abenteuer, als sie ein großes Gartenfest feiern wollen und sich plötzlich ein seltsamer, übel stinkender Geruch im gesamten Garten breit macht.

Von bro