Darum steigen Naturschützer den Bad Dübenern aufs Dach

Bad Düben

Den Weitblick über Bad Düben gab es für Grit Scheibe, Frank Heine und Frank Jonack von der Naturschutzbund (Nabu)-Regionalgruppe Partheland gratis dazu, als die Ehrenamtler jetzt auf Gebäuden in der Kurstadt neue Nisthilfen anbrachten. Auf den Wohnblöcken im Windmühlenweg wurden beispielsweise fünf Nisthilfen für Mauersegler installiert. „Die Vögel kommen jedes Jahr im Mai. Mauersegler sind Koloniebrüter und ziehen in diesen Kästen ihren Nachwuchs groß. Auf den Mehrgeschossern der Wohn- und Lebensraum GbR Leipzig dürfen wir fünf solcher Kästen auf dem Dach anbringen. Das Wohnungsunternehmen arbeitet schon sehr lange mit uns zusammen und ist gegenüber dem Artenschutz sehr aufgeschlossen. Auch die Kosten für die Nistkästen werden vom Unternehmen übernommen“, freute sich Heine.

Frank Heine, Grit Scheibe und Frank Jonack (von links) beim Anbringen eines Nistkastens auf dem Dach eines Wohnblocks im Windmühlenweg. Quelle: Steffen Brost

Der Tauchaer ist seit vielen Jahren passionierter Naturschützer. Seit über 25 Jahren setzt sich der Rentner für bedrohte Vogelarten ein. „Ich mache das seit der Wende. Damals habe ich im Leipziger Umweltamt gearbeitet und Nistkästen hergestellt. Später kam dann der Kontakt zum Naturschutzbund hinzu. Seit dem setze ich mich für den Erhalt von Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken, Wanderfalken und Mauerseglern ein“, erzählte Heine.

Zu den Aufgaben des ehrenamtlich arbeitenden Teams gehört noch mehr. Auch heute noch werden Nisthilfen in der Werkstatt zusammengezimmert und Jungvögel beringt. In Nordsachsen ist Frank Heine längst kein Unbekannter mehr, wenn er mit Stirnlampe und einer Leiter in Kirchen und auf Gebäuden herumklettert. Schwindelfrei sollte man da schon sein. „Bei unseren Arbeiten auf hohen Gebäuden wird natürlich jeder entsprechend mit Gurtzeug gesichert, damit nichts passieren kann. Auch auf den Wohnblöcken achten wir auf die Sicherheitsvorkehrungen. Schließlich arbeiten wir am Dachrand, wo die Nisthilfen angeschraubt werden müssen“, so Heine weiter.

Helfer beringen bald den Nachwuchs

Nachdem die fünf Kästen installiert waren, ging es weiter und direkt in die Stadtkirche. Hoch oben im Kirchturm wurden noch verschiedene Nisthilfen für Dohlen, Schleiereulen und Turmfalken angebracht. Heine und Co. später kümmern sich später auch um die Beringung des Nachwuchses. „Regelmäßig kommen wir an die Standorte zurück, kontrollieren die Kästen und reinigen sie bei Bedarf. Ganz nebenbei betreue ich auch noch dutzende Trafohäuser in Nordsachsen. Schon vor Jahren wurden die teils ausgedienten Objekte mit Nistkisten für Schleiereulen und Turmfalken bestückt.“

Die Arbeit im Naturschutzbund bereite ihm viel Spaß. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich bei uns zu engagieren. Kommt und schaut euch mal an, was wir so alles machen“, wirbt Heine für Nachwuchs.

Von Steffen Brost