Darum turnen Kinder in Namibia an Ringen aus Bad Düben

Bad Düben

Zoom macht vieles möglich. Auch ein Interview mit Hitradio Namibia. Der deutsche Sender berichtete jetzt über eine Hilfsaktion des Bad Dübener Turnvereins Blau-Gelb Bad Düben, für die die Kurstädter zum Gymnastikclub Swakopmund nach Westafrika gereist waren. Eigentlich waren die Kurstädter den Radiomachern sogar vergleichsweise nahe. Weil die Nordsachsen aber nicht beim rund 350 Kilometer entfernten Sender in der Hauptstadt Windhoek vorbeikommen konnten, wurde das Interview kurzfristig per Videokonferenz geführt. Radiomacher Ursi interviewte Vereins-Chef Steffen Brost. Auch die Turnmädels Rieke, Levke und Josie sowie Wencke Stein vom Vorstand berichteten über ihre Eindrücke. Und zu erzählen hatten sie einiges. Im 12 000 Kilometer entfernten Bad Düben hörte man gespannt zu.

Ein Turngerät für Swakopmund

Dreimal hatten die Kurstädter Anlauf für diese Reise genommen. Wegen Corona musste sie immer wieder abgesagt werden. Ende 2019 waren die Deutschen auf den Gymnastik-Club aufmerksam geworden. Damals trainierte der ehemalige DDR-Nationalturner Bernd Jäger in der 30 000-Einwohner-Stadt an der Atlantikküste junge Turner. Jäger war 1975 DDR-Mehrkampf- und Reckmeister, im Jahr zuvor hatte er bei der Weltmeisterschaft in Varna seinen bis heute bekannten Jäger-Salto erstmals präsentiert.

Später berichtete der heute 70-Jährige auf der Gymmedia-Plattform von Sportreporter Eckhard Herholz über seine Erlebnisse. Dort schrieb er, dass es in dem afrikanischen Land an vielem fehlt, so an Turnkleidung, Riemchen und Magnesia für das Reck- und Stufenbarrenturnen sowie an finanziellen Mitteln. Teilweise trainieren die Afrikaner bis heute noch an sehr alten Turngeräten von 1935.

So kam der Turnsport nach Swakopmund Fast 125 Jahre ist es nun her, das in Swakopmund, in der Gegend zwischen zwei Nationalparks, dem Swakop-Fluss, der großen Namib-Wüste und der Atlantikküste, die Turnbewegung ihren Anfang nahm. Damals brachte ein Dampfer viele Deutsche für den Bau der Mole nach Afrika. Unter ihnen befand sich eine Anzahl eifriger Turner, an ihrer Spitze Otto Günther und Hermann Voss. Bereits an Bord des Dampfers hatten sie ihre Arbeitskameraden und Mitreisenden für die Turnsache zu interessieren gewusst und bald reifte der Plan in ihnen, nach ihrer Ankunft in Swakopmund einen Turnverein zu gründen. Sofort nach der Landung wurde die Sache in die Hand genommen und man fand in dem damaligen Regierungsbaumeister Ortloff eine kräftige Stütze. So wurde am 4. Dezember 1898 der Männerturnverein Swakopmund gegründet. Als erster Vorsitzender wurde Regierungsbaumeister Ortloff, als erster Turnwart Otto Günther und als zweiter Turnwart Hermann Voss gewählt. Aus Ermangelung von geeigneten Räumen mussten die Übungen in der ersten Zeit im Freien abgehalten werden. Später erhielt man für diesen Zweck den Speisesaal des Hafenbauamtes zur Verfügung gestellt. Geräte waren zuerst nicht vorhanden. Die Handwerker des Vereins stellten das Notwendigste selbst her. Nach und nach konnte man sich auch Geräte aus Deutschland kommen lassen. Als der Platz im Hafenbauamt zu eng wurde, wurde das Turntraining in einen Swakopmunder Hotelsaal verlegt. Heute trainieren die Afrikaner im Trainingszentrum „The Dome“. bro

Das Bad Dübener Ringegerüst steht seit Oktober in Westafrika

„Wir haben den Bericht gelesen, darüber diskutiert, Kontakt geknüpft und ein Hilfsprojekt an den Start gebracht“, erzählte Vorstand Wencke Stein. Ein großes Ringegerüst wurde im Januar 2021 verschifft und steht seit Oktober im Trainingszentrum „The Dome“. Dort können Emile, Clerence, Matt und die anderen Jungs jeden Tag trainieren und ihren großen Traum von Olympia weiter verfolgen. „Das Turngerät stand bei uns nur herum. Dort versieht es gute Dienste“, so Wencke Stein weiter.

Bad Dübener Turner haben Kleidung und Riemchen im Gepäck

Dione Dichtl vom Gymnastic-Club Swakopmund ist begeistert von der Spende. „Das Gerät ist prima. Vorher hatten wir nur Ringe, die von der Decke baumelten“, erzählt sie, als die Bad Dübener jetzt gemeinsam mit den Afrikanern trainierten und einen Wettkampf absolvierten. Im Gepäck hatten die Blau-Gelben Gymnastikanzüge, Turnbekleidung für die Jungen und die so dringend benötigten Riemchen für Reck-, Ringe- und Stufenbarrenturnen. „Wir haben 30 Stück von Reichel-Riemchen aus Gahlenz gesponsert bekommen. Philipp Reichel rüstete auch den Reck-Olympiasieger von Rio de Janeiro, Fabian Hambüchen, sowie viele erfolgreiche Sportler weltweit mit den Riemchen made in Sachsen aus“, erzählte Stein.

Bad Dübener helfen, damit sich namibische Sportler auf Afrikameisterschaften vorbereiten können

Emile, Clarence und Joselyn sind derzeit die besten Geräteakrobaten ihres Clubs und könnten es auch perspektivisch in das namibische Nationalteam schaffen. Vor allem bei Clarence und Emile ist das aktuell im Gespräch. Beide starten im Mai bei den Afrikameisterschaften in Ägypten. Dafür bereiten sie sich in den kommenden Wochen bei einem Trainingscamp in Südafrika vor. Auch dabei hilft der TV Blau-Gelb 90 Bad Düben.

Aber auch der Breitensport ist im Gymnastic-Club Swakopmund weit verbreitet. Über 50 Mädchen und Jungen zwischen 4 und 16 Jahre üben bis zu drei Mal in der Woche und lernen das Einmaleins im Turnen. Vielleicht schaffen es von ihnen später auch einige in die Spitze, denn das kann auch mit einem besseren Leben im Land verbunden sein.

Seecontainer als Unterkunft für Turner in Swakopmund

Vor vielen Jahren hat der Turnverein in Swakopmund eine Stiftung, die Dongina-Risser-Foundation, gegründet. Die unterstützt ihre Sportler, die allein oder mit ihren Eltern in den Townships am Rande der Stadt wohnen. „Wir haben einen alten ausgedienten Seecontainer für 6000 namibische Dollar gekauft, das entspricht etwa 350 Euro, und haben ihn mit Türen und Fenster ausgestattet und eingerichtet. Dort wohnt jetzt unser Turner Matt mit seinem Bruder. Neue Container zu kaufen, ist derzeit wegen der sehr hohen Preise nicht möglich“, berichtet Dongina Risser.

Zudem beschafft der Gymnastic-Club täglich Essen und Trinken für seine Sportler, die kein Geld für eine warme Mahlzeit am Tag haben. „Wir schmieren Brote, kochen eine Suppe und so können die Kinder und Jugendlichen später zum Sport kommen und haben nicht den ganzen Tag Hunger“, so Risser weiter.

Bad Dübener Turner auf Wüsten-, Abenteuer- und Bootstour

Die Stadt am Atlantischen Ozean kann getrost als die deutscheste aller Städte in Afrika bezeichnet werden. Medikamente gibt es in der Bismarck-Apotheke, man flaniert über die Breitestraße, vorbei an der Bahnhofstraße hin zur Arnold-Schad-Promenade. Sich mit Einwohnern in einem akzentfreien Deutsch unterhalten zu können, ist keine Seltenheit. Die Bad Dübener Sportler waren jedenfalls tief beeindruckt. Nebenbei konnten sie auch Land und Leute kennenlernen. Während der neun Tage ging es auf Abenteuertour in die Namib-Wüste, in die Altstadt, auf Bootstour in den Atlantik und auf die Düne 7 bei Walvis Bay. Sie ist mit 130 Metern Höhe die weltweit größte Düne.

Bad Dübener Hilfsaktion für namibische Turner geht weiter

Bis es im Oktober noch einmal nach Swakopmund geht, wollen die Bad Dübener die Spendentrommel rühren. Vor allem an Turnbekleidung für Mädchen und Jungen zwischen 8 und 12 Jahren fehlt es. Auch das Magnesia, was für den Grip an Reck- und Barrenstange verantwortlich ist, wird dringend benötigt. „Bei unserer ersten Reise jetzt haben uns viele Sponsoren aus Sachsen und Bad Düben geholfen. So unterstützte uns André Kniesche vom Rewe-Supermarkt in Bad Düben mit einer Pfandgeld-Aktion und viele Bad Dübener und Eltern unserer Turnkinder gaben ein paar Euro oder schickten uns gut erhaltene Bekleidung mit auf die Reise“, berichtet Wencke Stein und hofft, dass sie weiter auf Unterstützung setzen können.

Von Steffen Brost